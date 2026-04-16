Cruz Azul apunta a un refuerzo de 81 millones para el Apertura 2026 y se lo quitaría a un rival directo

La eliminación en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup ha movido la estantería de Cruz Azul. El equipo cementero no pudo cumplir con el objetivo de defender el título internacional y Nicolás Larcamón ya está analizando qué piezas podrían mejorar el funcionamiento de su plantilla. Pensando en el Apertura 2026, La Máquina se habría fijado en un jugador titular de Tigres.

A pesar de que Cruz Azul cuenta con jugadores de calidad en su mediocampo, el técnico argentino cree que aún es necesario reforzar dicho sector del terreno de juego. En este contexto, diversos reportes mencionan que La Máquina habría mostrado un fuerte interés de fichar a Fernando Gorriarán, mediocampista uruguayo del conjunto universitario.

Cruz Azul podría aprovechar una oportunidad de mercado

Actualmente, su valor de mercado es de 4 millones de euros según Transfermarkt, cifra que equivale a 81 millones de pesos mexicanos. Sin embargo, Cruz Azul podría obtener su ficha de manera completamente gratis. Resulta que Gorriarán finaliza contrato con los Felinos el 31 de diciembre, por lo que desde verano podría firmar un precontrato con los cementeros para llegar como agente libre a principios de 2027.

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Sin embargo, diversas fuentes aseguran que el centrocampista de 31 años renovará su contrato con Tigres en los próximos días. Se habla de una posible extensión hasta diciembre de 2028, por lo que Cruz Azul debería acelerar las negociaciones si desea tener a Gorriarán a un precio menor. De lo contrario, deberá negociar con el conjunto universitario su traspaso.

Cabe recordar que los Felinos desembolsaron alrededor de 13 millones de dólares por la ficha del futbolista charrúa en 2023 cuando llegó procedente de Santos Laguna. Gorriarán forma parte de la Liga BBVA MX desde el año 2019 cuando fue fichado por los Guerreros, por lo que cuenta con una amplia experiencia dentro del futbol mexicano la cual es bien valorada por el entrenador Larcamón.

Los números de Gorriarán con Tigres en 2026

Partidos jugados: 15.

Goles: 1.

Asistencias: 3.

Minutos disputados: 1,162.

Hay que remarcar que no será una negociación fácil para La Máquina. Gorriarán es capitán de Tigres y considerado un jugador clave en el esquema de Guido Pizarro. Sin embargo, es una posibilidad que el jugador esté evaluando un cambio de aires.

