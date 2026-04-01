Cruz Azul no jugará en el Estadio Banorte y se confirma dónde será local

Cruz Azul fue confirmado como uno de los tres equipos de la Liga BBVA MX que harán de local en el Estadio Banorte a partir del próximo torneo. Si bien es cierto que se especuló con un regreso prematuro a Ciudad de México debido a la alta cantidad de kilómetros que La Máquina debe recorrer hasta Puebla, fue la propia Concacaf la cual confirmó que el Coloso de Santa Úrsula no será sede de los cementeros en un futuro cercano.

La cuenta oficial de la Concacaf Champions Cup reveló que Cruz Azul hará de local en el Estadio Cuauhtémoc durante la serie de Cuartos de Final del torneo donde enfrentará al equipo estadounidense LAFC. A pesar de la insistencia de Nicolás Larcamón de jugar en la capital del país, La Máquina seguirá haciendo de local en Puebla, por lo que deberá afrontar un calendario de abril complicado y con traslados largos.

Official Ball Voit during the 3rd round match between Cruz Azul and Puebla as part of the Liga BBVA MX, Torneo Clausura 2026 at Cuauhtemoc Stadium, on January 17, 2026 in Puebla, Mexico.|Jafet Moz/Jafet Moz

Cabe destacar que Cruz Azul jugará la Vuelta contra LAFC el día 14 de abril, por lo que no regresará al Estadio Azteca, al menos, hasta esa fecha. Aún existen esperanzas de cambiar la localía para el cierre de la fase regular, pero en estos momentos resulta muy complicado. Incluso, existen muchas posibilidades de que el Clásico Joven finalmente no se juegue en el Banorte, cuando hace unos días el recinto se ubicaba como principal sede para este partido.

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El Estadio Banorte aún no está listo

Si bien es cierto que el remodelado Estadio Azteca fue reinaugurado en el duelo amistoso entre México y Portugal, el inmueble no se encuentra terminado en su totalidad. Su interior está listo para albergar partidos, pero el problema es el exterior. De cara a la Copa Mundial de la FIFA, aún debe recibir mejoras en sus inmediaciones, por lo que dar la localía a Cruz Azul durante este mes de abril podría generar complicaciones y retrasos.

Todo parece indicar que La Máquina regresará a CDMX una vez finalizado el Mundial 2026, por lo que deberá finalizar la temporada jugando como local en el Cuauhtémoc.

|Instagram: Cruz Azul

Nicolás Larcamón no dejará de lado ninguna competición

Ante la doble competencia, Larcamón fue consultado sobre si priorizará un torneo en particular, pero eso no está en los planes del argentino: “Es una ambición que tenemos la de terminar lo más arriba posible, si es en el primer lugar muchísimo mejor.

Después en paralelo estarán las pretensiones de seguir haciéndonos camino en la Concachampions, y todo confluye en la misma planeación que hay que pensar y planificar de la mejor manera para ir logrando todos los objetivos que nos planteamos, sin que uno suponga el descarte del otro.

Y esa es la complejidad en la cual estamos exigidos, pero creo mucho de lo que somos capaces de ir logrando partido partido y esa búsqueda para seguir ganando llaves en la Concachampions, como también terminar lo más alto posible para encarar la Liguilla con las mejores perspectivas”, comentó en conferencia de prensa.

