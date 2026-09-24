Cruz Azul tendría hasta cinco bajas ante Toluca y Huiqui revela la estrategia para el duelo de los últimos campeones de la Liga BBVA MX

Cruz Azul llegará al duelo ante Toluca con una diferencia importante respecto a su visita a Monterrey ya que esta vez Joel Huiqui sí tuvo tiempo para trabajar. La Máquina viene de una semana marcada por viajes, partidos y poco margen para corregir, mientras que ahora el técnico pudo recuperar físicamente a su plantilla y dedicar sesiones específicas al líder del Apertura 2026.

El encuentro tendrá además un ingrediente especial. Se enfrentarán los dos últimos campeones de la Liga MX y, apenas unos meses atrás, Cruz Azul derrotó 3-1 a Toluca en el Campeón de Campeones. En aquel partido, José Paradela marcó dos goles y Carlos Rodríguez hizo el otro para la Máquina.

Huiqui, sin embargo, no pretende trasladar aquella fórmula de manera automática al nuevo encuentro. Su idea es estudiar qué propone Toluca y modificar algunos mecanismos de acuerdo con el comportamiento del rival.

Dentro de los partidos, cada jornada te implica un análisis diferente del rival, pero dentro de ese plan de partido, por ejemplo, ahora contra Toluca, ha pasado con Monterrey y nos vamos para atrás, lo mismo. Intentamos nosotros hacer una evaluación del partido anterior, de lo que puede acomodarse para lo que viene, siempre corrigiendo nuestro funcionamiento, nuestro modelo de juego”.

La experiencia ante Monterrey le dejó una conclusión que puede ser determinante. Huiqui explicó que Rayados planteó un partido con persecuciones y muchos duelos individuales, una situación que obligó a Cruz Azul a buscar recorridos más largos y modificar la manera de generar profundidad.

Cada jornada, cada equipo te representa diferentes complejidades y, en ese sentido, estamos preparados para poder afrontarlas”.

La diferencia que trabaja Huiqui

La diferencia ahora es que el cuerpo técnico pudo trabajar esas correcciones durante toda la semana y no únicamente entre un partido y otro. Huiqui considera que ese tiempo puede servir para que Cruz Azul encuentre mayor regularidad, uno de los aspectos que reconoce como una deuda del equipo en el torneo.

Las cinco bajas que pueden obligar a Huiqui a modificar su onceCruz Azul tiene tres ausencias confirmadas por compromisos con sus selecciones: Kevin Mier, Erik Lira y Jeremy Márquez. Los tres habían acumulado una cantidad importante de minutos y su salida obliga a modificar piezas en la alineación.

A ellas se suman las situaciones físicas de Carlos Rotondi y Amaury García. Rotondi ya había sido baja ante Monterrey por molestias, mientras que García atraviesa un proceso de readaptación.

Huiqui confirmó que Jeremy sufrió una molestia durante un entrenamiento y que, aunque espera que no sea grave, todavía habrá que esperar su evolución.

Creo que no es nada grave. Esperemos que esté pronto recuperado para que pueda jugar”.

Sobre Rotondi, el entrenador explicó que la decisión de detenerlo fue principalmente preventiva.

Lo de Rodo fue un poco por precaución. Él, en el partido de Inter, entró bastante bien, pero no logró controlar, sobre todo, la molestia que tenía. Decidimos pararlo para que siga todavía la recuperación y hoy está mucho mejor”.

El caso de Amaury García también requiere paciencia.

El caso de Amaury también tenía una sobrecarga importante. Está en una etapa de readaptación y esperemos tenerlo listo. Si no es para ahora, igual para la próxima semana”.

La ausencia de tres seleccionados ya había obligado a Cruz Azul a proyectar modificaciones en su alineación, mientras que las dudas físicas de Rotondi y García podrían ampliar todavía más el número de movimientos de Huiqui.

Huiqui confía en los suplentes y prepara un Cruz Azul diferenteLa respuesta del entrenador ante el problema no apunta a improvisar. Huiqui considera que la profundidad de su plantilla debe servir precisamente para partidos como este.

Las bajas son importantes. En nuestro modelo, tanto Kevin como Erik y Jeremy han tenido muchos minutos, y era clave tenerlos para poder afrontar este partido contra Toluca. Pero considero que también los que van a ingresar en su lugar son jugadores que han hecho una gran temporada”.

El técnico incluso puso como ejemplo a Andrés, quien ha tenido menos oportunidades durante el torneo y ahora podría recibir una responsabilidad mayor.

Muchas veces, en el caso de Andrés, ha tenido poco chance de poder jugar y hoy tiene una oportunidad de poder hacerlo”.

La apuesta de Huiqui será entonces mantener la estructura colectiva, pero cambiar algunas piezas y comportamientos dependiendo de cómo Toluca plantee el partido. El técnico no quiere que las bajas obliguen a Cruz Azul a renunciar a su identidad.

El duelo entre los dos últimos campeones del futbol mexicano

llega así con una particularidad: Cruz Azul tendrá menos nombres disponibles que en sus partidos recientes, pero contará con algo que Huiqui no tuvo antes de enfrentar a Miami y Monterrey, una semana completa para diseñar el partido. Y su estrategia pasa por utilizar ese tiempo para ajustar el funcionamiento, explotar a los jugadores que entren al once y atacar las particularidades defensivas que presente Toluca.

