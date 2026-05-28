Cruz Azul tiene en la mira a su próximo portero: sería el reemplazo de Andrés Gudiño

Andrés Gudiño es un histórico de Cruz Azul, pues es el último futbolista del plantel que conquistó la novena y la décima Liga BBVA MX. Sin embargo, parece que sus horas están contadas en el club, ya que hay 2 equipos interesados en él, entre ellos uno que quiere que sea su primer fichaje. Por lo anterior, la directiva ya le puso el ojo al que sería su reemplazo.

Ricardo Marín, exportero de Mazatlán, sería el sucesor de Gudiño, en caso de que este salga de la Máquina, según el portal Táctica Fija MX. El jugador de 25 años debutó con los Cañoneros en verano de 2025 y en un año tuvo un gran rendimiento, a tal grado de llamar la atención de uno de los 4 Grandes, que ya rechazó la primera propuesta por Andrés.

Ricardo Rodríguez está en la mira del Cruz Azul|@rodriguezmazzocco

Rodríguez llegaría como agente libre al conjunto de la Noria, luego de la desaparición del Mazatlán FC. No obstante, este es solo un rumor, pues todavía Gudiño es jugador de la Máquina.

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La trayectoria de quien sería el reemplazo de Andrés Gudiño en Cruz Azul

El guardameta es canterano del Mazatlán FC, pero antes de debutar con el primer equipo se marchó a la Liga de Expansión MX a curtirse con los equipos de Cimarrones y Coyotes de Tlaxcala, hasta que en verano de 2025 se integró a la plantilla de los Cañoneros.

Rodríguez debutó con el equipo que lo vio nacer futbolísticamente en la Leagues Cup, pero su gran momento llegó para este Clausura 2026, ya que le tocó tomar la batuta de titular ante la salida de Ricardo Gutiérrez al Puebla.

En su primer y único torneo en la Liga BBVA MX, Rodríguez recibió 37 goles y una tarjeta amarilla, según datos de la plataforma BeSoccer. Aunque también se le visitó de héroe al parar 2 penales en 17 partidos disputados.