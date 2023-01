Cruz Azul sufre tres bajas previo al amistoso contra Atlante

La Máquina de Cruz Azul tuvo tres bajas durante su entrenamiento previo al amistoso que sostendrá frente al Atlante de laLiga BBVA Expansión MX.

Cruz Azul no ha iniciado el 2023 como lo esperaba, con tres jornadas del Clausura 2023 trascurridas y ninguna victoria, además de algunos problemas extra cancha, la Máquina tendrá que esperar una semana más para buscar su primer triunfo del campeonato cuando reciba a Tigres en el Estadio Azteca el 4 de febrero, en duelo correspondiente a la Jornada 5 de laLiga BBVA MX.

Resumen: Rayados 3-2 Cruz Azul| Jornada 13 | Liga BBVA MX

Mientras tanto, los celestes no disputarán su duelo frente a Gallos Blancos del Querétaro, duelo que quedó pospuesto hasta el próximo 29 de marzo en el Estadio La Corregidora. Pero aunque no sea oficial, el equipo dirigido por Raúl “Potro” Gutiérrez sí tendrá actividad el fin de semana, se medirá a los Potros de Hierro del Atlante este viernes 27 de enero, encuentro a puerta cerrada con la encomienda de no perder ritmo.

Te puede interesar: ¿Cómo iría la Liga MX si existieran los torneos largos?

En el entrenamiento, el buen ambiente predominó con el pretexto del cumpleaños número 42 del portero y capitán, Jesús Corona, en el interior del cuadro cementero, se pudieron ver sonrisas, aunque también tuvo tres bajas durante la práctica.

Las bajas de Cruz Azul

Carlos Rotondi, Ignacio Rivero y Ramiro Funes Mori, trabajaron por separado, por precaución pero nada de consideración, por lo que podrían ser tomados en cuenta por el Raúl Gutiérrez tanto para el compromiso amistoso frente a los “Potros de Hierro” como para el juego de la Jornada 5 en el Estadio Azteca recibiendo a los Tigres de la UANL.

Te puede interesar: La razones que alejan a Radamel Falcao de Cruz Azul

Tras el amistoso frente a los Potros de Hierro del Atlante, Cruz Azul recibirá a Tigres y está en pláticas para tener un duelo de práctica en contra del Atlanta United de la MLS, por lo que serán semanas con mucha actividad entre amistosos y duelos oficiales en el conjunto cementero.