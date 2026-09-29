Cruz Azul: así vivirá su Fecha FIFA tras acumular 3 partidos sin ganar

El mundo del futbol en general se está enfrentando a una Fecha FIFA sin precedentes, pues juntaron las actividades de septiembre y octubre, situación que deja varios días sin actividades entre los clubes. Ante eso, Cruz Azul recibe este parón con cierta tensión por la falta de triunfos. Por eso, su afición está expectante de lo que harán en los siguientes días.

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¿Qué actividades tendrá Cruz Azul en la Fecha FIFA?

En las primeras actividades de las selecciones nacionales, la Liga BBVA MX todavía tuvo una jornada disputada, por lo que el "descanso" inició acabado el encuentro entre Necaxa y América del domingo 27 por la noche. Ante eso, los equipos tienen este cierre de septiembre y casi los primeros 10 días de octubre para preparar el regreso a las actividades de clubes.

En ese sentido, La Máquina de Cruz Azul tiene en planes jugar dos encuentros amistosos contra América y contra el LA Galaxy. El próximo jueves 1 de octubre enfrentarán a los azulcremas y el 4 a los angelinos. Este par de duelos ocurrirán en los Estados Unidos, específicamente en el estado de California.

Ante eso, Joel Huiqui buscará variantes para sus planteamientos, descansará a unos jugadores y espera recuperar perfiles como los de Carlos Rotondi. En ese sentido, el propio estratega comentó que deben aprender a manejar los partidos, y las estadísticas indican que esto debe suceder en el segundo tiempo. Allí Cruz Azul recibió 12 de los 18 goles en contra que tienen en el Apertura 2026.

¿Cómo se ve Cruz Azul en la actualidad del Apertura 2026?

En un análisis donde primero se contextualiza el semestre del futbol mexicano, el torneo realmente está siendo muy parejo. Perfiles como el de Querétaro, Atlas o León están siendo sorpresivos por la manera de competir e instalarse en zona de liguilla. Por ello, cada error cuesta y Cruz Azul recibe la Fecha FIFA con 3 duelos sin ganar.

Marchan en la posición 7 con 16 unidades y en Liga BBVA MX acumulan - en el pasado inmediato - una derrota (1-0) frente a los Rayados de Monterrey y un empate a 3 tantos contra Toluca. Mientras que el golpe más severo recibido recientemente fue la caída ante Inter Miami en la Campeones Cup 2026.