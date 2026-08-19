El dato que aumenta la presión sobre Cruz Azul antes de enfrentar al Atlas

Cruz Azul pasó en cuestión de semanas de vivir un arranque prácticamente perfecto a encontrarse con su primera prueba seria del Apertura 2026. La derrota por 2-1 frente a Tijuana encendió las primeras alarmas y dejó al equipo de Joel Huiqui necesitado de una respuesta inmediata.

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La Máquina regresó de la Leagues Cup con poco margen para recuperar físicamente a sus jugadores y terminó pagando la factura en el Estadio Caliente. El resultado se sumó a la eliminación sufrida frente al Chicago Fire en el torneo internacional, por lo que el conjunto cementero acumula dos derrotas consecutivas entre ambas competencias.

Ahora aparece Atlas en el calendario y el encuentro tiene un peso mayor al que podía imaginarse apenas unas semanas atrás.

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Atlas llega en mejor momento que Cruz Azul

Los Rojinegros se han convertido en uno de los equipos con mejor arranque del Apertura 2026.

Atlas suma nueve puntos después de cuatro jornadas y viene de vencer 2-1 a Tigres, resultado que le permitió instalarse en la cuarta posición de la tabla general.

El conjunto tapatío solamente ha perdido un encuentro en el campeonato: cayó 0-2 frente a Monterrey en la Jornada 3. En sus otros tres compromisos consiguió quedarse con los tres puntos.

Cruz Azul, por el contrario, pasó de sumar seis de seis unidades posibles a perder sus siguientes seis puntos en disputa.

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Joel Huiqui enfrenta su primera prueba importante

Más allá de la posición en la tabla, el desafío para Huiqui será demostrar que las últimas dos derrotas representan solamente un tropiezo y no el comienzo de una crisis.

El técnico cementero había conseguido mantener una dinámica positiva desde el cierre del torneo anterior, pero la acumulación de partidos y los viajes realizados durante la Leagues Cup modificaron el escenario.

Cruz Azul tendrá ahora la oportunidad de detener el mal momento frente a uno de los equipos que mejor comenzó el campeonato. Una tercera derrota consecutiva no provocaría una crisis definitiva, pero sí cambiaría por completo el ambiente alrededor de un equipo que apenas unas semanas atrás parecía tener todo bajo control.