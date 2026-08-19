¿Peor de lo que se esperaba? Revelan la FECHA en que Gonzalo Piovi volverá a Cruz Azul

El jueves pasado Gonzalo Piovi, defensor central de Cruz Azul, no pudo terminar el encuentro frente al Chicago Fire debido a una lesión muscular que le impidió mantenerse en el terreno de juego, por lo que tuvo que ser sustituido por Luka Romero en la Leagues Cup.

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Pronto se supo que la lesión de Gonzalo Piovi era más complicada de lo que se esperaba en un inicio, por lo que el defensor argentino no vio minutos en el juego de este fin de semana en donde Cruz Azul visitó la frontera para medirse a Xolos. Ahora bien, ¿cuándo volverá el defensa sudamericano?

¿Cuándo volverá Gonzalo Piovi a Cruz Azul tras su lesión?

Para dar contexto, vale decir que Piovi sintió una especie de pinchazo en la zona posterior de su pierna, hecho que le impidió mantenerse en el campo y que, en consecuencia, evitó que formara parte de la Jornada 4 entre Cruz Azul y Xolos, correspondiente al Apertura 2026.

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A falta de un anuncio oficial, se dice que Gonzalo sufrió una afectación en el isquiotibial derecho, por lo que regresó directamente a la Ciudad de México para continuar con su rehabilitación. Con ello, se espera que Piovi esté listo para volver en tres semanas después de esta situación.

En otras palabras, todo haría indicar que Gonzalo Piovi no solo se perdería el juego frente al Atlas del sábado 22 de agosto, sino también contra Necaxa una semana después. Por tal motivo, se espera que el sudamericano regrese al terreno de juego el 6 de septiembre cuando Cruz Azul se mida a Santos.

¿Cuáles son los números de Gonzalo Piovi en Cruz Azul?

Gonzalo Piovi fue fichado por Cruz Azul directamente desde Argentina en enero del 2024, por lo que ya suma más de dos años y medio en la institución celeste. En esta cantidad de tiempo, el central de 31 años de edad registra una anotaciones y siete pases a gol en 122 duelos disputados.