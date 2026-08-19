OFICIAL: Cruz Azul jugará en Xochimilco su partido vs Atlas de la Jornada 5 del Apertura 2026

Cruz Azul y Atlas volverán a encontrarse durante la Jornada 5 del Apertura 2026 y uno de los partidos entre ambas instituciones tendrá como escenario las instalaciones de La Noria, ubicadas en Xochimilco, Ciudad de México.

Sin embargo, hay una aclaración importante: no se trata del encuentro entre los primeros equipos de la Liga BBVA MX.

Te puede interesar: El dato que aumenta la presión sobre Cruz Azul antes de enfrentar al Atlas

El compromiso que se disputará en La Noria corresponde a la categoría Sub-21, que también tendrá actividad durante la quinta fecha del campeonato mexicano.

El Cruz Azul Sub-21 recibirá al Atlas Sub-21 el sábado 22 de agosto a las 15:00 horas, como parte del calendario de la categoría juvenil.

¡AMÉRICA JUEGA BIEN Y CON CANTERANOS! ¿Almada encontró la FÓRMULA?

¿Dónde jugarán Cruz Azul vs Atlas de la Liga BBVA MX?

El encuentro entre los primeros equipos de Cruz Azul y Atlas también está programado para el sábado 22 de agosto, pero se disputará varias horas después y en un escenario completamente diferente.

La Máquina recibirá a los Rojinegros a las 21:00 horas en el Estadio Banorte, dentro de la actividad correspondiente a la Jornada 5 del Apertura 2026.

El encuentro significará además un nuevo capítulo entre dos equipos que se enfrentaron recientemente en la Liguilla.

Cruz Azul eliminó al Atlas en los Cuartos de Final del Clausura 2026. En el partido de vuelta, disputado precisamente en el Estadio Banorte, los cementeros consiguieron una victoria por 1-0 que terminó con la participación rojinegra en aquel campeonato.

Te puede interesar: Miguel Borja: estas son las últimas estadísticas del supuesto refuerzo del América

Cruz Azul y Atlas tendrán doble enfrentamiento

La actividad del sábado comenzará entonces en Xochimilco.

Cruz Azul Sub-21 y Atlas Sub-21 se medirán a las 15:00 horas en La Noria, instalaciones que funcionan como centro de entrenamiento del conjunto cementero.

Horas después llegará el plato fuerte. El primer equipo de Cruz Azul enfrentará al Atlas a las 21:00 horas en el Estadio Banorte, donde buscará regresar a la victoria después de perder ante Tijuana durante la Jornada 4.