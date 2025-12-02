Cruz Azul vs Flamengo: Esta es la ABISMAL diferencia en el costo de las plantillas rumbo al Derbi de las Américas en la Copa Intercontinental 2025

Los campeones de América se verán las caras en un duelo que promete emociones desde el primer minuto. Cruz Azul, actual monarca de la Concacaf Champions League y el Flamengo, reciente campeón de la Copa Libertadores se verán las caras este miércoles 10 de diciembre en punto de las 11:00 am. A pesar de que ambos clubes cuentan con plantillas bastante nutridas, no es secreto que el Mengao tiene jugadores de más calidad y eso se ve en los valores monetarios.

Según el portal especializado Transfermarkt, el Mengao está valuado en 195 millones de euros, destacando a cinco jugadores que rebasan los 10 mde en valor. Por otro lado, la Máquina Celeste de la Cruz Azul está valuado en 82 millones de euros y no tiene ningún futbolista que rebase la doble cifra en valor monetario. Es decir, los de Río de Janeiro duplican y aún superan en valor a la plantilla que dirige Nicolás Larcamón.

Los cinco jugadores más valiosos de cada equipo

Por parte de Flamengo, su directiva no ha escatimado recursos en reforzar su plantilla y rescatar a algunos jugadores sudamericanos del balompié europeo como Samuel Lino. Otro caso de éxito es el de Giorgan de Arrascaeta, volante uruguayo que se ha convertido en un estandarte del Mengao a pesar de no ser brasileño.

Samuel Lino - 22 mde

Pedro - 20 mde

Giorgan de Arrascaeta - 15 mde

Leo Ortiz - 15 mde

Nicolás de la Cruz - 12 mde

Del otro lado de la moneda, Cruz Azul puede presumir una de las plantillas más completas de todo el futbol mexicano. La directiva celeste ha hecho un esfuerzo importante por reforzar sus filas y eso se refleja en que el equipo de la Noria es protagonista en cada competición que disputa.

Erik Lira - 8.50 mde

Mateusz Bogusz - 7.50 mde

Kevin Mier - 7.50 mde

José Paradela - 7-50 mde

Jesús Orozco Chiquete - 6 mde

Cabe recordar que, en la pasada edición del Derbi de las Américas, los Tuzos del Pachuca vencieron al Botafogo, por lo que la Conmebol buscará la revancha en la edición de este 2025.

