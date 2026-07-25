Toluca vs Cruz Azul: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión, HOY sábado 25 de julio, partido del Campeón de Campeones de la Liga BBVA MX, marcador online

No hay día que no llegue, California se viste de gala para recibir a los dos últimos campeones de la Liga MX para definir al Campeón de Campeones de la presente temporada futbolística. Dos de las plantillas más potentes de todo el futbol mexicano se ven las caras en Carson en lo que promete ser un auténtico partidazo. Ambos equipos reservaron a sus mejores futbolistas a media semana para llegar al 100% para este cotejo, por lo que las emociones están garantizadas.

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