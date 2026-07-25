Toluca vs Cruz Azul: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión, HOY sábado 25 de julio, partido del Campeón de Campeones de la Liga BBVA MX, marcador online
Partidazo desde California para definir al monarca de este trofeo en el presente semestre, los Diablos Rojos y la Máquina Celeste se ven las caras por el primer trofeo de la temporada.
No hay día que no llegue, California se viste de gala para recibir a los dos últimos campeones de la Liga MX para definir al Campeón de Campeones de la presente temporada futbolística. Dos de las plantillas más potentes de todo el futbol mexicano se ven las caras en Carson en lo que promete ser un auténtico partidazo. Ambos equipos reservaron a sus mejores futbolistas a media semana para llegar al 100% para este cotejo, por lo que las emociones están garantizadas.
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Alineación de Toluca
- Portero:
- Defensas:
- Mediocampista:
- Delanteros:
Alineación de Cruz Azul
- Portero:
- Defensas:
- Mediocampistas:
- Delanteros: