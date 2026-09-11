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Cruz Azul remonta a Pumas en la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil

Desde la cancha del Estadio Centenario, la Máquina venció 3-2 a Pumas en el partido inaugural de la jornada 7 de la Liga MX Femenil

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|Cruz Azul Femenil

Escrito por: Sebastian Cortés

Desde la cancha del Estadio Centenario, Cruz Azul y Pumas inauguran la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil, en un encuentro programado para iniciar a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Cruz Azul y Pumas llegan al partido inaugural empatados con 9 unidades en sus respectivos sectores, con la urgencia de sumar para no perder terreno en la carrera por los boletos a la Liguilla. Mientras las universitarias ocupan el cuarto sitio del Grupo B, la escuadra cementera se ubica en el sexto peldaño del Grupo A, obligada a recortar la distancia de tres puntos que la separa de los puestos de clasificación directa.

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La Máquina se presenta con el envión anímico de haber obtenido su primera victoria bajo la dirección técnica de Raúl Gutiérrez, luego de superar 2-0 a Querétaro en La Corregidora con anotaciones agónicas de Ivonne Gutiérrez y Daniela Calderón. Ese resultado permitió sacudirse la derrota sufrida en la fecha previa ante FC Juárez, aunque el margen de maniobra sigue siendo mínimo para el cuadro celeste, que necesita hilar triunfos para meterse de lleno a la pelea de su sector.

Por su parte, Pumas Femenil busca sacudirse el trago amargo del Clásico Capitalino, donde cayó 1-2 frente al Club América en Ciudad Universitaria tras verse condicionado por la expulsión de Cassandra Montero al minuto 66, quien no estará disponible para este choque por suspensión.

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