Excanterano del América, expulsado de su departamento tras ser señalado de violencia

Yeudiel Abisai Escobedo, excanterano del Club América y creador de contenido mejor conocido como el Yeye, fue señalado de agresión en contra de su esposa e hija y de ser desalojado del departamento en el que vivía con su familia en aparente estado de ebriedad.

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El Yeye es señalado de violencia en contra de su esposa e hija

A través de sus redes sociales, el periodista Carlos Jiménez compartió un video en el que se observa a Yeudiel Escobedo siendo desalojado del departamento en el que habitaba con su familia en el Residencial Marcella Coyoacán.

De acuerdo con los reportes, fueron los propios vecinos del edificio quienes reportaron el incidente y solicitaron la presencia del personal de seguridad para retirar a Escobedo de las instalaciones.

Aunque los vecinos habrían solicitado la intervención de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los familiares del creador de contenido solo pidieron que fuera retirado del lugar con la ayuda del personal del edificio.

Según el periodista, Escobedo habría discutido con su esposa al encontrarse en estado de ebriedad y habría agredido tanto a la mujer como a su hija.

En el video compartido en redes sociales se puede observar al Yeye siendo acompañado por otro hombre y por el guardia de seguridad quien lo custodia hasta la salida del edificio.

Yeudiel Escobedo se formó en las categorías inferiores del Club América, aunque nunca llegó a debutar. Posteriormente tuvo un paso por equipos de divisiones menores como Sporting Canamy, Suchi de Guatemala, Zitacuaro y Chimalhuacán, antes de dejar las canchas para convertirse en creador de contenido acumulando cerca de un millón de seguidores en todas sus redes sociales.

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