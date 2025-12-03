Cruz Azul vs Tigres: Este es el valor de las plantillas previo a la SEMIFINAL del Apertura 2025

En las semifinales del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX se enfrentan Cruz Azul vs Tigres buscando avanzar a la gran final del torneo.

Dos plantillas candidatas a poder ganar el título del torneo, siendo de las más cara del futbol mexicano por los grandes futbolistas que cuentan ambos equipos.

Segun transfermarkt, el valor de la plantilla de Cruz Azul es de 82.10 millones de euros. Teniendo una ventaja considerable sobre los felinos que tienen un valor de 70.75 millones de euros.

Listos para el entrenamiento vespertino 🔥🚂 pic.twitter.com/lbcYZ2HY8b — CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 2, 2025

En los últimos años, la Máquina ha invertido una fuerte cantidad en refuerzos buscando mantener su plantilla pero generando una mejora significativa en el nivel del club, mientras que Tigres no ha invertido en jugadores, manteniendo una plantilla estable con pocos refuerzos en posiciones especificas.

👊🏼💥 ¡Se trabaja a tope en la cancha del Volcán! pic.twitter.com/0vRAOrF9yJ — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 2, 2025

Los cinco jugadores más caros de Tigres y Cruz Azul

Los cinco jugadores más caros que actualmente juegan en Tigres son:



Ángel Correa con un valor de 9 millones de euros.

Juan Brunetta con un valor de 6.5 millones de euros.

Joaquim con un valor de 5.5 millones de euros.

Jesús Angulo con un valor de 5 millones de euros.

Fernando Gorriaran con un valor de 4.5 millones de euros.

Cinco jugadores que son clave en el once inicial de Pizarro, que juego tras juego marcan la diferencia en el equipo y que la afición considera como figuras.

Por otra parte, los cinco jugadores más caros que juegan con Cruz Azul son:



Erik Lira con un valor de 8.5 millones de euros.

Mateusz Bogusz con un valor de 7.5 millones de euros.

Kevin Mier con un valor de 7.5 millones de euros.

José Paradela con un valor de 7.5 millones de euros.

Jesús Chiquete con un valor de 6 millones de euros.

Así pueder ver el Cruz Azul vs Tigres EN VIVO y GRATIS

El encuentro de Cruz Azul vs Tigres lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete, en la app y sitio web de Azteca Deportes en punto de las 18:50 horas tiempo del centro de México.

El partido tendrá la narración y el analisis de Christian Martinoli, Luis García y Omar Villarreal.