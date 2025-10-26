Cruz Azul y la estadística que lo coloca como candidato al título del Apertura 2025

La Máquina Celeste de la Cruz Azul vive un cierre prometedor en el Apertura 2025. A falta de dos jornadas para concluir la fase regular, Cruz Azul se ubica en el tercer lugar de la tabla general y cuenta con una estadística que lo posiciona entre los principales aspirantes al campeonato de la Liga MX.

El conjunto dirigido por Nicolás Larcamón venció a Monterrey en la Jornada 15, en el Estadio Olímpico Universitario, sede que ha convertido en una auténtica fortaleza. En ese recinto, los cementeros han sumado resultados positivos y lo han transformado en una cancha complicada para cualquier visitante.

Tras superar a la “Pandilla”, los de La Noria presumen un 87% de efectividad ante sus rivales directos, es decir, contra los clubes que ocupan los primeros seis lugares de la clasificación general.

Durante la fase regular, Cruz Azul no perdió ante los líderes del torneo, empató únicamente frente a Tigres (2) en la Jornada 12 y logró victorias importantes frente a Toluca (1), Chivas (6), América (4) y Monterrey (5). Aunque atravesó una racha irregular a mitad del torneo, el equipo ha mostrado carácter y solidez en los momentos decisivos, respondiendo ante los rivales exigentes.

Cruz Azul cerrará el torneo frente a Puebla y Pumas. Ambos compromisos podrían disputarse en el Estadio Cuauhtémoc, debido a que Pumas, en su papel de visitante, no gustan de jugar como visitantes administrativos en el inmueble que actualmente rentan los cementeros.

Con números que respaldan su desempeño y una plantilla basta, Cruz Azul se perfila para encarar la Liguilla con argumentos sólidos y la etiqueta de favorito al título del Apertura 2025.