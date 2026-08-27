Crystal Palace vs Manchester City; dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 3 de la Premier League

La Jornada 2 de la English Premier League finalmente ha llegado, y será este fin de semana cuando los amantes del futbol inglés puedan disfrutar de un duelo en donde el Manchester City buscará su primer triunfo de visitante en la campaña cuando se mida al Crystal Palace.

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El Manchester City ha tenido uno de los mercados de fichajes más intensos de los últimos años luego de concretar varias bajas, destacando la de elementos como Rodri y el propio Pep Guardiola. A pesar de ello, se espera que sea un candidato al título de la temporada 2026.

¿Cuál sería la alineación del Manchester City para enfrentar al Crystal Palace?

Lo primero a tener en cuenta es que los momios destacan al Manchester City como el candidato a llevarse los 3 puntos a pesar de disputar el juego como visitante, esto gracias al triunfo obtenido el fin de semana pasado frente al Bournemouth y la derrota del Crystal ante el Everton.

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Ante ello, se espera que el conjunto citizen mantenga la base que demostró el fin de semana pasado con Donnarumma en el arco, así como una línea de 4 al fondo conformada por Khusanov, Rúben Dias, Marc Guehi y Gvardiol, quien ha sido habilitado como lateral por izquierda.

En el centro del campo aparecerían Elliot Anderson, Phil Foden y Rayan Cherki, mientras que los ejes de ataque podrían ser Antonie Semenyo, Jack Grealish y el centro delantero Erling Haaland, quien se ha vuelto tendencia en las redes sociales debido a su corte de cabello.

¿Cómo ver EN VIVO el Crystal Palace vs Manchester City de la Premier League?

La Jornada 2 de la English Premier League abrirá precisamente con el juego entre el Crystal Palace y el Manchester City, mismo que se llevará a cabo este viernes 28 de agosto en punto de las 13:00 horas, tiempo centro de México. Para disfrutar de este duelo, únicamente tienes que sintonizar HBO Max.