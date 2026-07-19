FIFA entregará un anillo a cada jugador campeón del Mundial 2026 y cuesta esta fortuna

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está llegando a su final y este domingo 19 de julio se estará celebrando la Final entre España y Argentina. Contemplando esta situación, por primera vez en la historia de esta competencia, los ganadores de este partido no solamente recibirán las medallas y el trofeo del campeón, además cada integrante de la delegación tendrá a su disposición lujosos anillos.

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Este inesperado anuncio fue confirmado por la organización a través de un comunicado en el cual señaló que se reservarán 30 anillos para los vencedores y se venderán 1996 unidades a los aficionados. De acuerdo con The Sun, el precio de cada uno rondará entre los 2.641.759 pesos mexicanos (112.000 libras).

Y es que este prestigioso símbolo del triunfo es entregado frecuentemente a los deportistas que consiguen los campeonatos de la NFL, NBA y además la MLB. Por ello, al final de este campeonato, tanto cuerpo técnico como futbolistas tendrán la posibilidad de portarlo.

La organización confirmó la entrega de este accesorio.|X

¿Cuáles son los detalles que estarán incorporados en el anillo?

El diseño estará vinculado con la identidad del ganador de la competencia y además será personalizado a cada futbolista. En un lado de este accesorio se podrá apreciar el trofeo de la Copa del Mundo y en el otro, algunos aspectos personalizados del deportista triunfador.

En un comunicado realizado por la FIFA se remarcó la importancia de esta iniciativa nunca antes vista en la historia de la justa orbital. “Por primera vez en una competición de la FIFA, los ganadores del torneo recibirán anillos de campeonato personalizados, incorporando al fútbol una de las tradiciones deportivas estadounidenses más reconocibles”, sostuvieron.

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¿Cuáles son las probables alineaciones para el partido entre España y Argentina por la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

España: Unai Simón, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Pedri, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena y Mikel Oyarzábal.

Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolas Tagliafico, Lisandro Paredes,Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giuliano Simeone, Lionel Messi y Julián Álvarez.