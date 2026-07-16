Cuál es el país que ha ganado más Mundiales y en qué lugar quedaría Argentina si gana en 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo es el escenario donde se definirá al mejor equipo del momento, sino también una oportunidad histórica para que las potencias del futbol modifiquen el prestigioso ranking de palmarés. Históricamente, el torneo ha sido una batalla de fuerzas equilibradas, donde ninguna selección ha logrado mantener un dominio absoluto durante décadas, consolidando la grandeza de un selecto grupo de países que han logrado levantar el trofeo más importante del planeta. ¿Cómo quedará Argentina en caso de vencer a España el próximo domingo?

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Brasil: El monarca vigente del palmarés en Mundiales

A pesar de no alcanzar la gloria máxima desde la edición de 2002, Brasil se mantiene como el máximo ganador en la historia de la competición, ostentando un total de cinco títulos (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002). La Canarinha sigue siendo la referencia histórica, aunque su distancia respecto a sus perseguidores se ha acortado con el paso de los años.

Actualmente, el podio histórico es liderado por Brasil, seguido por Alemania e Italia, que cuentan con cuatro estrellas cada uno. Argentina, que acumula tres títulos (1978, 1986 y 2022), se encuentra en una posición expectante.

En caso de que la "Scaloneta" logre consagrarse campeona en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™, el equipo de Lionel Scaloni alcanzaría su cuarta estrella, igualando así la línea de alemanes e italianos. Este logro no solo consolidaría a Argentina como una de las potencias más ganadoras, sino que la ubicaría en el segundo escalón histórico del palmarés mundialista, situándose a solo un título de distancia de Brasil.

Palmarés histórico de la Copa Mundial de la FIFA™



Brasil: 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) Alemania: 4 títulos (1954, 1974, 1990, 2014)

4 títulos (1954, 1974, 1990, 2014) Italia: 4 títulos (1934, 1938, 1982, 2006)

4 títulos (1934, 1938, 1982, 2006) Argentina: 3 títulos (1978, 1986, 2022)

3 títulos (1978, 1986, 2022) Francia: 2 títulos (1998, 2018)

2 títulos (1998, 2018) Uruguay: 2 títulos (1930, 1950)

2 títulos (1930, 1950) España: 1 título (2010)

1 título (2010) Inglaterra: 1 título (1966)

La posibilidad de escalar en este ranking añade una presión adicional y un condimento épico a la definición del torneo. Con España como rival en la final, el duelo del próximo domingo no solo entregará una nueva copa, sino que dictará cómo quedará configurada la jerarquía histórica de las naciones que han marcado el rumbo del fútbol mundial.

