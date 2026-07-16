VIDEO: entre 4 argentinos golpean a un mexicano por decir que las Islas Malvinas son de Inglaterra

Argentina se clasificó a la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ luego de haber derrotado por 2-1 a Inglaterra. Estados Unidos y, sobre todo, el suelo argentino se convirtió en una verdadera fiesta. Sin embargo, previo a lo que fue el duelo de Semifinales, un hecho de violencia quedó registrado en cámaras teniendo como protagonistas a aficionados argentinos y un mexicano.

Qué fue lo que pasó entre aficionados argentinos y mexicanos

El hecho ocurrió en la ciudad de Seattle, Estados Unidos. Inició con un aficionado de la Selección Mexicana que lanzó un comentario que calló muy mal entre los fanáticos de la ‘Albiceleste’, quienes se encontraban reunidos para presenciar el encuentro entre Argentina e Inglaterra por las Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El aficionado mexicano habría soltado un comentario sobre el conflicto político de las Islas Malvinas, el cual encendió la furia de los argentinos presentes que reaccionaron de una forma agresiva a la provocación.

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"Las islas Malvinas pertenecen a Inglaterra", habría sido lo que el fanático mexicano gritó, según los testigos del hecho. Inmediatamente y tras escuchar la provocación, un grupo de aficionados de la ‘Albiceleste’ comenzaron a increpar verbalmente al joven para luego pasar directamente a la violencia física.

Las imágenes captadas muestran al grupo de aficionados argentinos atacando al ciudadano mexicano hasta derribarlo en el suelo, donde continuaron con los golpes. Finalmente, un grupo de personas intervinieron en el lugar del hecho para frenar la golpiza y retirar al agredido. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas.

🇦🇷🇲🇽 | 4 hinchas argentinos golpearon a un hincha mexicano por decir “Las islas Malvinas pertenecen a Inglaterra”. pic.twitter.com/ZYMBvyJoI6 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 15, 2026

Argentina se prepara para su segunda final mundialista consecutiva

La Selección Argentina volvió a instalarse en la definición de la Copa Mundial de la FIFA™ tras superar 2-1 a Inglaterra en las Semifinales. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará defender el título conseguido en Qatar 2022 y conquistar su cuarta estrella.

La ‘Albiceleste’ disputará su segunda final mundialista consecutiva, un logro que confirma la continuidad de un proyecto que se mantiene entre los principales protagonistas del futbol internacional. Su rival será España, que dejó en el camino a Francia.

Argentina y España se enfrentarán el domingo 19 de julio en un partido que definirá al nuevo campeón del mundo. El conjunto sudamericano intentará convertirse nuevamente en bicampeón, algo que solamente dos selecciones han conseguido en la historia del torneo: Brasil e Italia.