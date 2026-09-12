¿Cuál es la enfermedad REAL que tiene Jamal Musiala, estrella del Bayern Múnich?

En el último mes el nombre de Jamal Musiala se ha vuelto tendencia en el mundo de las redes sociales; sin embargo, esto no deriva de su participación en la última Copa Mundial de la FIFA o de su inicio de temporada con el Bayern Múnich, sino más bien de cuestiones relacionadas con su salud.

La vez que Grafite humilló a la defensa del Bayern Múnich

Y es que, con apenas 23 años de edad, Jamal Musiala ha protagonizado una serie de desmayos en los duelos de preparación del Bayern Múnich con miras al inicio de temporada en la Bundesliga. Por tal motivo, es preciso que conozcas más respecto a su rara enfermedad.

¿Cuál es la enfermedad real de Jamal Musiala?

Jamal Musiala, uno de los jugadores más importantes de la plantilla actual del Bayern Múnich, cuenta con una condición neurológica que provoca algunos episodios de ausencia, misma que es conocida en el mundo como crisis de ausencia y que se ha vuelto más viral a raíz de esta situación.

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🚨 Apesar de ter retornado aos gramados e disputado 30 minutos contra o Schalke 04, Jamal Musiala continuará tendo sua carga de trabalho aumentada gradualmente.



Nas próximas semanas, o meia-atacante alemão de 23 anos ganhará cada vez mais minutos, mas também terá pausas… pic.twitter.com/fn21L2UEwr — Bundesliga Insider (@BundesInsider) September 8, 2026

Fue después de sufrir un par de desvanecimientos que el seleccionado germano reveló que es una condición en donde se generan lapsos temporales de pérdida de conciencia, mismos que duran entre 5 y 30 segundos y en donde la persona no solo pierde cierta estabilidad, sino que también puede quedarse con la mirada fija.

¿Cuál es el tratamiento para la enfermedad del jugador del Bayern Múnich?

El padecimiento, de acuerdo con el mismo Jamal Musiala, es tratable. De hecho, el alemán mantiene medicación y un seguimiento especializado, por lo que expertos en la materia consideran que esta condición no le impide formar parte de la élite del profesionalismo, más concretamente con el Bayern Múnich.

Ante ello, Musiala está ante la difícil tarea de recuperar el nivel que mostró hace un par de temporadas y antes de una lesión que casi lo deja fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que espera que su rendimiento sea contínuo y vaya mejorando con el paso de las semanas.