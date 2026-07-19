Argentina amenaza a España con un dato que ningún otro equipo logró en el Mundial 2026

Falta muy poco para que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ llegue a su final en un torneo que tendrá en el último partido al conjunto de España y Argentina, combinados nacionales que tuvieron méritos en la campaña y se hicieron un cupo para disputar el choque por el trofeo. Ahora bien, existe una pequeña amenaza que evidentemente favorece a los sudamericanos ante el equipo del Viejo Continente. ¿En qué consiste?

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De acuerdo a información suministrada en la cuenta oficial de Opta Joe, los dirigidos por Lionel Scaloni, tienen un porcentaje elevado de precisión, un asunto que puede darles un poco de favoritismo en este importante emparejamiento.

Y es que la campeona defensora tiene un 90,5% de efectividad en cuanto a pases se refiere. Esta estadística los posicionó como el equipo más efectivo de este certamen.

Se debe mencionar, que los ibéricos durante la historia de la justa orbital también han tenido esta marca a su favor. Pudieron alcanzarla en el 2018 cuando registraron un 91,9% y en 2022 con un 90,9%.

90.5% - 🇦🇷 Argentina have the highest pass accuracy of any team at the 2026 FIFA World Cup.



Only two teams in the last 60 years have had a higher percentage in a single edition: 🇪🇸 Spain in 2018 (91.9%) and 2022 (90.9%).



Fútbol. pic.twitter.com/UMqstJQ59Z — OptaJoe (@OptaJoe) July 19, 2026

¿Cuáles son las probables alineaciones para el partido entre España y Argentina por la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

España: Unai Simón, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Pedri, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena y Mikel Oyarzábal.

Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolas Tagliafico, Lisandro Paredes,Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giuliano Simeone, Lionel Messi y Julián Álvarez.

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¿Cuál fue el último antecedente entre España y Argentina?

El último cruce en el que se vieron las caras los finalistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se dio el pasado 27 de marzo del 2018 en una cita totalmente amistosa.

En aquel emparejamiento la diferencia en el marcador fue muy amplia y esto se debe al triunfo autoritario de los ibéricos 6 a 1 sobre su par sudamericano.