Subastan histórica playera de Pelé por casi 5 millones: esta es la única que cuesta más

El pasado 17 de julio en la ciudad de Nueva York se desarrolló una subasta de una prenda histórica: se vendió a un coleccionista la playera con la que Pelé, reconocido jugador brasileño alcanzó a consagrarse en el Mundial de 1958. Sin embargo, hay una playera que fue vendida por un valor más elevado.

De acuerdo a información suministrada por Reuters en compañía de ESPN, la prenda que alcanzó cifras históricas es la que usó Diego Maradona durante el encuentro ante los ingleses en el Mundial de 1986, una cita en donde hizo uno de los goles más importantes de la historia y además anotó un tanto con la denominada Mano de Dios.

Esta reliquia contemplando los datos de los medios previamente citados alcanzó un valor a los 9,3 millones de dólares y fue vendida en el año 2022. Cabe destacar que la indumentaria de Pelé fue subastada por 4,9 millones de dólares.

¿Qué se sabe de la playera de Pelé?

La prestigiosa camiseta fue utilizada por el deportista sudamericano cuando tenía 17 años durante el partido en el cual, Brasil pudo imponerse en el score con un 5 a 2 ante los suecos en un juego celebrado en el estadio Rasunda de Estocolmo.

Dicha prenda estuvo en poder de la familia de Dida, uno de los excompañeros de Pelé para luego ser vendida por primera vez en el año 2004.

La camiseta la usó Pelé en la Final del Mundial 1958.|Reuters

Se debe mencionar que este tipo de artículos para validar su autenticidad deben ser sometidos a rigurosos análisis fotográficos con la idea de que las mismas puedan ser subastadas y además alcanzar valores representativos en este tipo de eventos.

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