Pelé: “El éxito no es un accidente para nadie, en realidad es...”

Pelé es recordado como uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos, pero su legado no se limita a los goles, los títulos o las jugadas que marcaron época. También dejó frases que, con el paso de los años, se transformaron en mensajes de inspiración para deportistas, entrenadores y aficionados. Una de las más repetidas es: “El éxito no es un accidente. Es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio, sacrificio y, sobre todo, amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer”.

La frase, ampliamente atribuida a Edson Arantes do Nascimento, resume una idea central en el deporte de alto rendimiento: el talento puede abrir una puerta, pero la constancia es la que sostiene una carrera. Aunque no existe una fuente primaria ampliamente documentada que precise el momento exacto en el que Pelé pronunció esas palabras, la cita ha sido replicada en medios internacionales y espacios motivacionales como parte del legado público de O Rei.

¿Cuál es la frase de Pelé sobre el éxito?

La versión más conocida en inglés dice: “Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing or learning to do.” En español, suele traducirse como: “El éxito no es un accidente. Es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio, sacrificio y, sobre todo, amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer”.

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El mensaje tiene fuerza porque contradice una creencia muy común en el deporte: pensar que las grandes figuras llegan a la cima únicamente por talento natural. En realidad, la frase presenta el éxito como una construcción diaria, hecha de hábitos, disciplina, aprendizaje constante y pasión por la actividad elegida.

En el caso de Pelé, la cita toma una dimensión todavía más potente. El brasileño no solo fue campeón del mundo, sino que ganó tres Copas del Mundo con Brasil: 1958, 1962 y 1970, una marca que lo mantiene como una figura única en la historia del futbol.

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El significado psicológico detrás de la frase

Desde la psicología deportiva, el mensaje atribuido a Pelé puede leerse a partir de tres conceptos fundamentales: perseverancia, motivación y práctica deliberada.

La perseverancia es uno de los puntos más importantes. La psicóloga estadounidense, Angela Duckworth, definió el concepto de grit como la combinación de pasión y perseverancia para alcanzar objetivos de largo plazo. En otras palabras, no se trata únicamente de insistir, sino de sostener el esfuerzo durante años, incluso cuando aparecen obstáculos, derrotas o momentos de frustración.

La frase también destaca el aprendizaje y el estudio. En el alto rendimiento, mejorar no depende solo de repetir una acción, sino de entrenar con intención, corregir errores y desarrollar nuevas herramientas. Para un futbolista, esto puede ir desde perfeccionar un gesto técnico hasta entender mejor el juego, los movimientos del rival o las demandas tácticas de un entrenador.

El cierre de la frase, relacionado con el “amor” por lo que se hace, también tiene una base psicológica. La Teoría de la Autodeterminación sostiene que la motivación intrínseca se fortalece cuando una persona siente autonomía, competencia y conexión con su actividad. En el deporte, ese vínculo emocional puede ser clave para sostener procesos largos y exigentes.

Pele

Deportistas y celebridades que retomaron el mensaje de Pelé

Con el paso del tiempo, la frase atribuida a Pelé trascendió el futbol. Ha sido compartida en publicaciones deportivas, espacios de liderazgo, cuentas motivacionales y contenidos vinculados al desarrollo personal. Incluso medios internacionales la han recuperado como una de las reflexiones más representativas del brasileño sobre el éxito.

Su impacto se explica porque no habla únicamente de futbol. La cita puede aplicarse a cualquier disciplina: un atleta que busca llegar a unos Juegos Olímpicos, un joven que sueña con debutar en Primera División, un entrenador que construye un proyecto o una persona que intenta crecer en su profesión.

Incluso cuentas vinculadas a grandes figuras la han compartido: la cuenta verificada de Kobe Bryant publicó la frase atribuida a Pelé, reforzando su alcance más allá del futbol.

En ese sentido, el mensaje de Pelé conecta con una idea repetida por muchas leyendas del deporte: el talento necesita trabajo. La diferencia es que O Rei lo expresó en una fórmula simple, directa y universal, capaz de mantenerse vigente incluso décadas después de su etapa como futbolista profesional.