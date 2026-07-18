Bravos de Juárez vs Puebla: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 17 de julio, partido de la jornada 1 del Apertura 2026: marcador online

Bravos vs Puebla

Bravos de Juárez y Club Puebla comenzarán su participación en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Los locales tratarán de ser uno de los equipos que se cuele a los últimos puestos de liguilla mientras que los visitantes aspiran a dejar el fondo de la tabla con un buen desempeño bajo la gestión de Gerardo Espinoza como nuevo director técnico tras la salida de Albert Espigares.

¿Dónde se jugará el partido entre Bravos de Juárez y Puebla?

El duelo entre los fronterizos y los poblanos, correspondiente a la primera jornada del Apertura 2026, tendrá lugar en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en Ciudad Juárez, Chihuahua.