Hora exacta para ver Rayados de Monterrey vs Cruz Azul partido de la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, marcador online

La derrota ante Inter Miami todavía está fresca, pero Cruz Azul no tiene tiempo para lamerse las heridas. La Máquina dejó escapar la Campeones Cup frente al equipo de Lionel Messi y apenas unos días después tendrá que presentarse en uno de los escenarios que más se le han complicado en los últimos años cuando visite Monterrey para enfrentar a los Rayados a las 19:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León.

Aquí podrás seguir el marcador online, los goles, las principales acciones y el resultado del partido entre Rayados y Cruz Azul.

Del otro lado estará un Monterrey que necesita algo más que una buena actuación. El proyecto de Matías Almeyda comienza a vivir uno de sus primeros momentos de presión, con un equipo que no termina de encontrar regularidad y que llega a la Jornada 9 fuera de los puestos de clasificación directa.

El partido de este sábado en el Estadio BBVA enfrenta, por eso, a dos equipos con problemas diferentes. Cruz Azul busca demostrar que el golpe de media semana no afectará su buen paso en la Liga MX. Rayados necesita que una victoria ante uno de los mejores equipos de la primera parte del torneo cambie el ánimo alrededor del proyecto.

¿Cómo llegan Rayados y Cruz Azul a la fecha 9 del Apertura 2026?

Monterrey ocupa el lugar 12 de la clasificación con 10 puntos después de siete partidos. El equipo regiomontano suma tres victorias, un empate y tres derrotas, pero su momento reciente explica buena parte de la presión que existe alrededor de Almeyda.

Los Rayados apenas han conseguido una victoria en sus últimos seis partidos oficiales del semestre, una racha que incluye Liga MX y Leagues Cup. El empate sin goles ante Tigres en el Clásico Regio tampoco ayudó a cambiar la percepción de un equipo que todavía busca una identidad bajo las órdenes del técnico argentino.

Cruz Azul llega en una posición mucho más cómoda en la tabla. La Máquina tiene 15 puntos y marcha en el cuarto sitio, aunque su semana terminó con un golpe importante.

El miércoles, el conjunto dirigido por Joel Huqui perdió 2-0 ante Inter Miami en la Campeones Cup, con Lionel Messi como protagonista. El resultado dejó al equipo celeste sin el título internacional y ahora tendrá que responder en la Liga MX prácticamente sin margen para procesar la derrota.

¿Cuándo fue la última vez que Rayados venció a Cruz Azul en la Liga MX BBVA?

La estadística tampoco acompaña a Monterrey. Cruz Azul domina los enfrentamientos recientes y Rayados no derrota a La Máquina en el Estadio BBVA desde octubre de 2022, cuando se impuso 3-0.

Desde entonces, los capitalinos han conseguido resultados importantes en territorio regiomontano. En el Clausura 2026 incluso ganaron 2-0 en la casa de Rayados.

El duelo de este sábado ofrece, entonces, una oportunidad para ambos. Cruz Azul puede convertir el tropiezo ante Miami en un accidente dentro de una campaña competitiva. Monterrey necesita algo más urgente: una victoria que empiece a darle oxígeno a la era Almeyda.

Y para conseguirla tendrá que aprovechar que su rival llegará al BBVA con apenas unos días de descanso y todavía con la herida de Miami abierta.