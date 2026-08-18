Este es el plan de Chivas para suplir la posible salida de Hormiga González

Según lo reportado por diferentes espacios, es cuestión de detalles para que Chivas y Olympiacos lleguen a un acuerdo para el fichaje de Armando Hormiga González. Incluso en Grecia dan como oficial el movimiento por el delantero mexicano, que dejará un hueco importante en la plantilla del Guadalajara. Por eso, la afición comienza a cuestionar severamente la manera en la que se suplirá la baja del hombre gol del equipo.

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¿Cuáles son los planes que Chivas tiene para suplir a la Hormiga González?

Pese a que las estadísticas de arranque en este nuevo semestres son contundentes, Armando González tuvo un año pasado (tomando en cuenta el periodo 2025-26) espectacular. Según cifras de espacios como Transfermarkt, el muchacho participó en 34 jornadas de Liga MX y allí marcó 24 goles. Fue por eso que se subió de último momento a la Copa del Mundo.

Ante eso, el equipo tiene otros dos referentes en ataque. Uno de ellos es Ángel Sepúlveda y el otro Ricardo Marín. Hasta la fecha pasada, ninguno había metido gol, y el que marcó Marín ante Santos fue por la vía penal. En ese sentido, la afición está preocupada por perder a quien evidentemente es su mejor elemento en la posición de centro delantero.

Dado el contexto, Gabriel Milito mismo platicó sobre el plan de Chivas ante una posible salida de la Hormiga. En la conferencia de prensa posterior al triunfo sobre Santos, el estratega indicó que no irían por más futbolistas. En ese sentido, el plan de juego tendrá que confiar en sus delanteros actuales y en las variantes que perfiles como el de Santiago Sandoval puedan aportar.

¿Cómo van las negociaciones por la Hormiga González?

En general lo que se platicaba en el inicio de semana es que era casi un hecho que el Guadalajara aceptaría la tercera oferta de Olympiacos. Armando no tuvo minutos contra Santos porque precisamente las negociaciones estaban iniciadas y el jugador quiere salir. Sin embargo, no es prioridad de Chivas vender… aunque económicamente alcanzar hasta 11 millones de dólares en variables (según cifras extraoficiales comentadas) es una gran ganancia por su delantero de 23 años.