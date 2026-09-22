Ya se sabe cuál es el verdadero problema de los Pumas en este Apertura 2026

El cuadro auriazul llega a la Fecha 10 con la total urgencia de conseguir los 3 puntos. Además de la búsqueda de confianza o un envión anímico, la zona de liguilla se está alejando más. La realidad es que el Apertura 2026 está extremadamente parejo, pero el entorno en el Pedregal se ha movido en general en inestabilidad. Y es que el dato que se reveló indica que los Pumas NO han repetido alineación en todo lo que va del actual semestre.

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¿Por qué Pumas no ha podido repetir alineación en el Apertura 2026?

En un análisis profundo de lo que ocurre con Pumas, probablemente muchos olvidaron que el club vivió un cambio en la dirección técnica previo al inicio de campaña, situación que provocó una llegada sobre la hora de Esteban Solari. Aunque se trajeron refuerzos, se enfrentaron prontamente a la baja prolongada de Sebastián Córdova y también un infortunio menos duradero de Álvaro Angulo.

En ese contexto tuvieron que iniciar el Apertura 2026 y con el desarrollo de las jornadas, el Tano no ha encontrado su cuadro de confianza. Y como siempre sucede, algunas lesiones de poco días o sanciones impiden que tus cuadros se repitan. En el futbol moderno no es tan extraño el mover muchas piezas, sin embargo con los auriazules las cosas no han sido como se esperaban.

El equipo llega a esta Jornada 10 de la Liga BBVA MX en la posición 12, fruto de un perfecto 3-3-3 (victorias, empates y derrotas). Vienen de una dura visita al Estadio Jalisco, espacio donde incluso se dio el debut de César Huerta. Ahora, recibirán al San Luis con la misión de ganar y colarse a los puestos de liguilla lo antes posible.

¿Qué bajas tendrán los Pumas para la Jornada 10?

Y el ejemplo perfecto para indicar uno de los grandes malestares de inestabilidad en el entorno de Pumas (aunque esto afectará a muchos clubes de la liga) es que tendrán varias bajas porque México jugará esta décima fecha cuando ya está iniciado el parón de selecciones. Ecuador convocó a Pedro Vite, Álvaro Angulo jugará con Colombia, Adalberto Carrasquilla participará con Panamá y Robert Morales fue citado por Paraguay.