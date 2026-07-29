Cuáles son los puntos del reglamento por los que FIFA investiga a Argentina

La participación de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa generando consecuencias. Después de perder la final contra España, la Comisión Disciplinaria de la FIFA abrió una investigación contra la Asociación del Futbol Argentino (AFA), tres jugadores y un integrante del cuerpo técnico.

El expediente contempla la bandera sobre las Islas Malvinas exhibida después de la Semifinal ante Inglaterra, cánticos discriminatorios, retrasos en los partidos, lanzamiento de objetos y los incidentes ocurridos tras la final. Estos hechos podrían representar incumplimientos de distintos puntos del Código Disciplinario.

Cuáles son los artículos por los que FIFA investiga a Argentina

Mediante un comunicado oficial, la FIFA confirmó que el procedimiento contra la AFA está basado en posibles infracciones de los artículos 13, 14, 15 y 17.

Los puntos mencionados por el organismo son los siguientes:



Artículo 13.2.c: uso de un evento deportivo para manifestaciones ajenas al deporte.

Artículo 14.5: conducta incorrecta del equipo.

Artículo 15: discriminación y agresiones racistas.

Artículo 17: orden y seguridad en los partidos.

La investigación abarca diferentes encuentros disputados por la ‘Albiceleste’ durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La apertura del expediente no significa que la AFA ya haya sido declarada culpable.

Selección Argentina|Crédito: @Argentina / X

Qué dice el reglamento sobre la bandera de Malvinas

El artículo 13.2.c permite aplicar medidas disciplinarias contra quienes utilicen un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva.

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Este apartado podría alcanzar a la bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas” que varios futbolistas mostraron después de eliminar a Inglaterra en las Semifinales. La FIFA considera que este tipo de mensajes puede tener una naturaleza política y, por lo tanto, resultar incompatible con sus competencias.

El artículo 17.2.e también prohíbe el empleo de gestos, palabras u objetos para transmitir mensajes improcedentes. La disposición menciona específicamente aquellos de carácter político, ideológico, religioso u ofensivo.

Por qué la AFA responde por los cánticos y el comportamiento de los aficionados

La FIFA también investiga supuestos cánticos y gestos discriminatorios. El artículo 15 del Código Disciplinario vigente sanciona las acciones que atenten contra la dignidad de una persona, un colectivo o un país por motivos como raza, nacionalidad, origen étnico, religión, lengua o posicionamiento político.

Por su parte, el artículo 17 responsabiliza a las federaciones por determinadas conductas de sus seguidores. Entre ellas se encuentran el lanzamiento de objetos, la exhibición de mensajes inapropiados y cualquier falta de orden dentro del estadio o sus inmediaciones.

El expediente contempla además retrasos en el inicio de partidos e incumplimientos de los protocolos de seguridad. Estas situaciones quedarían comprendidas en los artículos 14.5 y 17.

Qué jugadores argentinos son investigados por los incidentes de la final

La FIFA abrió procedimientos individuales contra Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y Roberto Ayala por los enfrentamientos registrados después de la derrota por 1-0 ante España.

Paredes enfrenta tres cargos por agresión, mientras que Molina tiene dos señalamientos bajo el artículo 14.1.i: uno por una acción consumada y otro por una tentativa. Ayala, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, también recibió un cargo por agresión.

Molina y Almada son investigados además por conducta antideportiva, contemplada en el artículo 14.1.b. El español Gavi está señalado por la misma infracción.