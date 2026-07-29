ÚLTIMA HORA: la FIFA abre investigación contra la Asociación del Futbol Argentino por este motivo

En las últimas horas se confirmó que la Comisión Disciplinaria de la FIFA inició un procedimiento formal contra la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y sobre varios de los integrantes del plantel de la Selección tras los incidentes ocurridos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En el mismo están integrados los altercados tras la final contra España y el gesto político realizado luego de las Semifinales contra Inglaterra.

Entre los señalados por el organismo aparecen los futbolistas Nahuel Molina, Leandro Paredes y Thiago Almada, además de uno de los miembros del cuerpo técnico de Argentina, el asistente Roberto Fabián Ayala. La FIFA también abrió una investigación sobre el jugador español Pablo Martín Páez Gavira (Gavi).

Qué cargos enfrentan los jugadores de Argentina y la AFA

Según pudo describir la FIFA, la AFA se encuentra bajo inspección por haber cometido posibles infracciones de varios artículos de su Código Disciplinario. Entre ellos se encuentra el uso de eventos deportivos para manifestaciones ajenas al deporte, conductas inadecuadas, discriminación y agresiones racistas, así como fallas en el orden y la seguridad durante los partidos.

Leandro Paredes arremete contra los jugadores de España tras perder la final del Mundial 2026.|JAMES LANG/IMAGN IMAGES via Reuters

En lo que respecta a jugadores del plantel albiceleste, tanto Nahuel Molina como Leandro Paredes afrontan cargos por agresión, mientras que Thiago Almada y el español Gavi fueron acusados por conducta antideportiva. Por su parte, el integrante del cuerpo técnico de la Selección de Argentina, el “Ratón” Ayala, también fue alcanzado por la investigación.

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Los episodios de Argentina que están bajo análisis por la FIFA

Uno de los motivos principales por los cuales la organización abrió un expediente sobre Argentina fue la exhibición de la pancarta sobre las Islas Malvinas, la cual fue mostrada al público por parte de los jugadores argentinos luego de haber eliminado a Inglaterra en las Semifinales de la justa veraniega. Dicha acción podría formar parte de una manifestación política prohibida por el reglamento de la FIFA.

Roberto Ayala explicó el motivo de su agresión a Dani Olmo luego de que Argentina perdiera la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante España|Reuters

Además, los hechos ocurridos luego del pitazo final durante la definición del título contra España también aparecen dentro del foco principal. Actitudes de ciertos jugadores como los anteoriormente mencionados fueron catalogados como antideportivos, por lo que serán investigados en busca de posibles sanciones.

De todos modos, la FIFA remarcó que todos los involucrados tendrán la oportunidad de presentar su descargo antes de que la Comisión Disciplinaria tome una decisión definitiva sobre las sanciones.