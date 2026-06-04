Sin extranjeros: cuáles son las selecciones que jugarán la Copa Mundial de la FIFA 2026™ SOLO con futbolistas de su país

El futbol moderno trasciende las fronteras geográficas tradicionales, debido a que se multiplica el número de jugadores que defienden la bandera de un país que no nacieron. El reflejo a esta tendencia será la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde participarán 289 deportistas que asumirán el desafío de desempeñarse para otra nación. Las raíces familiares, la doble ciudadanía y la naturalización son tres vertientes aprobadas por el reglamento.

Estos equipos competirán sin extranjeros

La imagen de un seleccionado compuesto íntegramente por protagonistas nacidos dentro de las fronteras quedó en el pasado. En la actualidad, marcada por movimientos migratorios y la globalización, las identidades nacionales pasan a un segundo plano. Sin ir más lejos, solo ocho países disputarán la competencia con planteles "sin extranjeros":



Arabia Saudita



Austria



Brasil



República Checa



Panamá



Sudáfrica



Suecia



Corea del Sur

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El fenómeno de las selecciones con mayoría de "extranjeros"

El Caribe y África son dos territorios que perfeccionaron la captación de talento en el exterior. El caso más emblemático es el de Curazao, que presentará a 25 jugadores que vieron la luz en Países Bajos. Otro caso paradigmático es la República Democrática del Congo, que ha convocado a 20 jugadores nacidos fuera de su territorio. La mayoría de ellos provienen de Francia, aunque el plantel también se nutre de talentos formados en Bélgica, Inglaterra y Suiza.

Haaland nació en Inglaterra, pero juega para Noruega|REUTERS

Otro caso que destaca es el de Marruecos. Los Leones del Atlas, que ya sorprendieron al mundo en la edición pasada, han confeccionado su éxito en una red de reclutamiento que abarca toda Europa. Su columna vertebral está compuesta por futbolistas nacidos en España, Francia, Bélgica o Países Bajos. Este modelo ha demostrado que, en el fútbol actual, el talento no reconoce pasaportes.

Francia en varios países

De estos futbolistas que no juegan en su país natal, los que más emigran en busca de representar a un segundo equipo son los franceses. Muchos de ellos juegan para Túnez, Haití, Argelia, Marruecos, República del Congo, Cabo Verde, Senegal, Costa de Marfil y Ghana.