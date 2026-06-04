Resultados de hoy a 8 días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

A tan solo ocho días de que arranque el torneo más importante del balompié internacional, diversas selecciones están cerrando sus últimas participaciones en la cancha y afinando los últimos detalles tácticos antes de hacer su arribo a Estados Unidos o México para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

En la cartelera de encuentros amistosos de este miércoles 3 de junio, los reflectores apuntaron directamente hacia la actividad de un rival de México.

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Corea cierra de gran manera su preparación

La selección de Corea del Sur logró imponer condiciones al superar por la mínima diferencia (1-0) a su similar de El Salvador. Este resultado es de vital interés para el entorno nacional, ya que el conjunto surcoreano será un rival directo de la Selección Mexicana durante la justa mundialista.

El esperado choque entre ambas escuadras se llevará a cabo el próximo 18 de junio sobre la cancha del Estadio Guadalajara, en un compromiso correspondiente a la Jornada 2 de la fase de grupos.

Con esta victoria, el cuadro asiático manda un claro mensaje de solidez y confirma su ritmo competitivo justo antes de viajar a territorio tapatío.

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Resultados de hoy 3 de Junio

Además de la victoria del próximo rival de México, la actividad internacional entregó otros marcadores destacados en la jornada internacional.

La selección de Panamá demostró su contundencia ofensiva al vencer 4-2 a la República Dominicana.

Por otro lado, Argelia consiguió un importante triunfo por 1-0 frente a los Países Bajos, mientras que el duelo entre la República Democrática del Congo y Dinamarca concluyó con un cerrado empate sin anotaciones (0-0).

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