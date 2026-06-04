Que NO te agarren las prisas: cuándo es la Copa Mundial de la FIFA 2030™ y en qué países se jugará

Aún no comenzó la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero los amantes del futbol ya empezaron a palpitar lo que ocurrirá dentro de cuatro años. Es que el Consejo de la FIFA redefinió la candidatura conjunta de Marruecos, Portugal y España. Sin embargo, para conmemorar el centenario del Mundial 1930, el organismo aprobó que Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán tres partidos especiales en el continente sudamericano.

Si bien la mayor concentración estará del otro lado del Océano Atlántico, el puntapié inicial se hará en América del Sur: Montevideo hará la ceremonia del centenario; Buenos Aires será testigo de un encuentro en homenaje a su condición de finalista en la edición fundacional; Asunción recibirá otro compromiso en reconocimiento a su rol como sede de la Conmebol.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante una conferencia.|FIFA//Handout via REUTERS

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Clasificación y logística: ¿Cómo se organizará el fixture?

La entidad madre confirmó que los seis países involucrados ya tienen garantizada su presencia en la máxima cita. Y también dio un panorama respecto al calendario, que ya se podría agendar. Entre el 8 y el 9 de junio de 2030 se jugarán los tres partidos en Sudamérica; entre el 13 y el 14 del mismo mes será la ceremonia y el partido inaugural en Marruecos, Portugal y España.

Por la distancia entre los puntos geográficos, se determinó que la Albiceleste, la Celeste y la Albirroja tendrán más de diez días de descanso y adaptación antes de disputar su segundo compromiso en tierra europea o africana.

¿Dónde se hará el sorteo? Por el momento no hay confirmación oficial, aunque cada país interesado ya empieza a mover fichas. De hecho, Uruguay -hace dos años y medio- ya envió la solicitud para que se realice en Montevideo.

Con esta decisión, la FIFA no solo busca organizar un torneo; también pretende consolidar la Copa Mundial como un evento global que une a tres confederaciones (CAF, UEFA y CONMEBOL) bajo un mismo símbolo: el futbol celebrando su primer siglo de vida.