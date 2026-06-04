Cómo se llama el cerro que se ve desde el Estadio Monterrey de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

México, al igual que Canadá y Estados Unidos, trabaja para estar a la altura de un evento histórico. A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Monterrey ultima detalles para consolidarse como la mejor sede de la competencia. En ese contexto, el Gigante de Acero logró cautivar a los directivos de la FIFA y a los aficionados de todo el planeta gracias a una particularidad geográfica que lo beneficia: su imponente vista al Cerro de la Silla.

En las últimas horas, las redes sociales fueron testigo del impacto visual que generó este territorio mexicano. De hecho, la FIFA diseñó un póster oficial que presenta a cada uno de los estadios sede del torneo y el Cerro de la Silla aparece en el documento. A raíz de la repercusión que tuvo en otros países, la organización ya confirmó que habrá diferentes tours turísticos en el estadio en los días que el fixture lo permita.

Los visitantes ya se preparan para capturar una fotografía perfecta junto al ícono de Nuevo León, ubicado estratégicamente en la intersección de los municipios de Monterrey, Juárez y Guadalupe. A su vez, aquellos que asistan al recinto para ver un partido de futbol, también pueden disfrutarlo a la distancia: se aprecia con claridad desde el segundo nivel de una de las cabeceras.

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Cuántos partidos se jugarán en el Estadio Monterrey

El calendario indica que se disputarán cuatro compromisos, programados para el 14, 20, 24 y 29 de junio. Tal como ocurre con el resto de las sedes que cuentan con un naming, el Estadio Monterrey eliminó toda referencia comercial para garantizar la neutralidad requerida por la organización. Este proceso incluyó el retiro de cerca de 2 mil logotipos y símbolos del club local para dar paso a una estética puramente internacional.

Para facilitar la llegada de miles de aficionados, las autoridades rediseñaron los accesos con rutas especiales de transporte público, la implementación de cierres viales estratégicos y el sistema "Park & Ride", diseñado para evitar el colapso vehicular.