¿Cuándo inicia la temporada 2023 de la Liga Mexicana del Pacífico?

La temporada 2023 de la liga Mexicana del Pacífico está cerca de arrancar las hostilidades con 8 equipos que buscarán la corona del beisbol invernal en México.

El playball se cante el próximo viernes 13 de octubre, con tres series inaugurales en Mexicali, Los Mochis y Guadalajara, escenarios que están prácticamente listos para arrancar el espectáculo.

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¿Cuáles son las series inaugurales de la LMP?

Los Sultanes de Monterrey enfrentarán en Mexicali a los Caballeros Águila en el duelo estelar, a las 9:30 PM, minutos antes se cantará el playball en Los Mochis en el encuentro en el que los Mayos de Navojoa van en calidad de visita y las 8:05 PM, los Venados de Mazatlán visitarán el Estadio Charros para medirse a los tapatíos.

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El sábado continúan las series inaugurales con el choque entre los Naranjeros de Hermosillo enfrentando a los Yaquis de Ciudad Obregón. Los Tomateros de Culiacán se verán las caras ante los Algodoneros de Guasave y Los Mochis enfrenarán a Mayos en Navojoa.

Calendario de la LMP 2023

El calendario de la campaña 2023 de la Liga Mexicana del Pacífico, constará como ya es costumbre de 68 enfrentamientos por novena de temporada regular, la primera vuelta inicia con el día inaugural y termina el jueves 23 de noviembre con 35 juegos, mientras que la segunda vuelta comenzará el viernes 24 de noviembre con 33 juegos.

Los únicos dobles juegos a 7 entradas programados desde el inicio de la campaña, serán los días 19 y 20 de diciembre.

Agenda de la postemporada 2023 de la Liga Mexicana del Pacífico

Los Playoffs 2023 de la LMP iniciarán el martes 2 de enero 2024, con días de descanso en los cambios de sede del formato 2-3-2 y en los días de cambio de Primera Ronda, Semifinal y Serie Final, con una extensión máxima al martes 30 de enero de 2024.