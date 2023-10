Reconocen Dodgers que Julio Urías no volverá con el equipo

El pasado martes se cumplió un mes desde que Julio Urías fue detenido por presuntamente haber golpeado a su pareja sentimental en Los Angeles, situación por la cual enfrenta un problema legal y por el cual también está borrado de los Dodgers de Los Angeles, que en recientes horas tocaron el tema del lanzador mexicano.

Sobre su situación, se sabe que tiene una licencia administrativa, que es prácticamente esta de baja del equipo pero por un motivo no deportivo; esta etiqueta lo tiene además sin oportunidad de jugar en Grandes Ligas.

Urías también ha sido descartado en murales, imágenes y registros del equipo angelino y por si fuera poco la mercancia oficial con su nombre fue rematada pocos días después del presunto acto de violencia.

Dave Roberts lamenta situación de Julio Urías y lo descarta de playoffs

Dave Roberts en una reciente entrevista, fue cuestionado sobre Julio Urías y con toda seriedad dio la declaración que todos estaban esperando respecto a la situación del pitcher.

“Obviamente, no lanzará para nosotros este año (playoffs 2023) y en cuanto a lo que depara el futuro, no tengo idea. Me entristece que sea un puñetazo para todos y es una de esas cosas que tienes que sentir por toda la situación”, explicó Dave Roberts.

La situación de Julio Urías lo aleja del beisbol

Lo ocurrido el 3 de septiembre en Los Angeles, tiene a Julio Urías en una posición muy complicada, pues por un problema de este tipo en caso de confirmarse tendría acabada su carrera en Grandes Ligas.

Luego Julio Urías de momento ha sido descartado en Liga Mexicana de Beisbol, pues primero se tiene que aclarar lo ocurrido para poder pensar en darle un lugar en algún equipo de LMB, en el que los Diablos Rojos del México podrían estar interesados por haber visto el surgimiento de este lanzador.

En pocos días inicia la temporada en la Liga Mexicana del Pacífico, y aunque en más de un equipo le pudieran echar el ojo, el mexicano tiene que aclarar su situación legal para poder pensar en volver a la actividad en otra Liga, por lo que todo indica que su última aparición en un juego profesional en 2023 fue el 1 de septiembre en la derrota por 6-3 ante Atlanta con el que dejó marca de 11-8.