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¿Cuándo, cómo y dónde ver el E-Prix de Roma? | Formula E

Regresa a las pantallas de Azteca Deportes la máxima competencia del automovilismo eléctrico, este 9 y 10 de abril desde la Ciudad Eterna

Formula E
|Formula E

Escrito por: Azteca Deportes

Se acabaron los dos meses de espera después de la última carrera del Mundial de la Formula E. La temporada 2022 se reanuda este fin de semana en Roma, Italia, con dos eventos que prometen se vibrantes, después de que las primeras tres citas arrojaran distintos ganadores y un Campeonato Mundial que confirma que será el más competitivo de la historia.

Una serie de carreras que no te puedes perder, pues los 22 autos eléctricos recorrerán lugares emblemáticos incluyendo el Palazzo dei Congressi y Piazzale Marconi mientras la carrera navega por el icónico Palazzo della Civilta italiana, conocido como el "Square Coliseum" con el Parque Ninfeo formando parte del perímetro del circuito.

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Además, la competencia está que arde hasta este momento, pues las primeras tres rondas de la campaña han visto tres ganadores en carreras diferentes, incluido un doblete histórico del equipo TAG Heuer Porsche Formula E en la última carrera, el E-Prix de la Ciudad de México, con una victoria inaugural para el equipo.

Edoardo Mortara lidera la tabla después de un trío de resultados entre los seis primeros, incluida una victoria en la carrera dos en Diriyah. El trofeo y los puntos fuertes para su compañero de equipo en ROKiT Venturi Racing, Lucas di Grassi, en Arabia Saudita ayudaron a asegurar que el equipo monegasco tuviera suficiente sobre el resto para posicionarse como líder de equipos, por delante de Mercedes-EQ.

Formula E, E-Prix de Diriyah 2022
Oliver Turvey (GBR), NIO 333 Racing, NIO 333 001 Dan Ticktum (GBR), NIO 333 Racing, NIO 333 001 |Formula E

¿Cuándo es el E-Prix de Roma?

Este sábado 9 y domingo 10 de abril podrás disfrutar de las carreras 4 y 5 del campeonato, en punto de las 7:50 AM, con la narración y comentarios de los expertos en automovilismo de Azteca Deportes, Raúl Patiño y Jesús Joel Fuentes.

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¿Cómo y dónde ver el E-Prix de Roma?

Ambas carreras del E-Prix de Roma será transmitidas totalmente en vivo y gratis a través de las siguientes plataformas de TV Azteca Deportes: el sitio web de aztecadeportes.com, nuestra App Oficial, y nuestra cuenta de Tik Tok.

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