¿Cuándo cumple 18 años Gilberto Mora? La fecha en la que ya podrían ficharlo fuera de México

Gilberto Mora se convirtió en uno de los nombres propios del futbol mexicano. A sus 17 años, el jugador de Xolos de Tijuana aceleró su exposición internacional con la Selección Mexicana y despertó el interés de varios clubes europeos, aunque todavía existe un detalle clave para entender cuándo podría concretarse una operación fuera de México.

El mediocampista nació el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Esto significa que aún no tiene la edad necesaria para poder emigrar al Viejo Continente y elevar su carrera futbolística. Equipos importantes como Liverpool, Manchester United, Real Madrid y Barcelona se interesaron en Gilberto Mora, pero para avanzar en las negociaciones deberán esperar a que el juvenil alcance la mayoría de edad.

Gilberto Mora, jugador de México|Crédito: @Xolos / X

Cuándo cumple 18 años Gilberto Mora

Gilberto Mora cumplirá 18 años el 14 de octubre de 2026. Esa fecha es importante porque, bajo el reglamento de FIFA, los traspasos internacionales de jugadores menores de edad están prohibidos de forma general, salvo excepciones específicas.

En otras palabras, mientras Mora siga siendo menor de edad, su salida directa al futbol europeo depende de requisitos adicionales. Una vez que cumpla los 18 años, el escenario cambia y su posible transferencia internacional tendría un camino mucho más claro.

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Este punto explica por qué, aunque ya existan clubes atentos a su situación, el movimiento no es tan simple como cerrar una negociación inmediata entre instituciones.

Por qué Gilberto Mora todavía no puede salir libremente a Europa

La normativa de FIFA busca proteger a los futbolistas menores de edad y limita los traspasos internacionales antes de los 18 años. Existen excepciones, pero deben cumplir condiciones concretas y ser revisadas por los organismos correspondientes.

Por eso, el caso de Mora se lee en dos tiempos. Primero, el interés deportivo de Europa, que ya aparece instalado alrededor del jugador. Después, la fecha legal y administrativa que permitiría avanzar con mayor margen.

Gilberto Mora, el jugador más joven de la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @miseleccionmx / X

El 14 de octubre de 2026 funciona como el punto de partida para que un club extranjero pueda ficharlo sin las restricciones propias de un menor de edad. Sin embargo, hay otro detalle relevante: el calendario de mercado.

Cuándo podrían fichar a Gilberto Mora fuera de México

Aunque Mora cumplirá 18 años en octubre, las principales ligas europeas ya tendrán cerrada su ventana de verano para ese momento. Por esa razón, una salida formal durante esa misma ventana luce complicada.

El escenario más lógico apunta a que los clubes interesados puedan negociar antes, dejar encaminada una operación y esperar al mercado de invierno. En ese caso, enero de 2027 aparece como una fecha natural para que el mexicano pueda ser registrado en Europa.

Esto no significa que no pueda haber avances previos. Un equipo europeo podría acordar condiciones con Xolos, acercarse al entorno del jugador o preparar una oferta antes de que cumpla 18 años. Lo que cambia es el momento en el que podría concretarse su inscripción.