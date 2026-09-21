Esta es la fecha en la que Santiago Ramos y Santiago Bueno debutarían con América

Previo a la pausa de actividades de clubes por la Fecha FIFA, América vivió emociones fuertes en su vuelta realizada en el Clásico Nacional. Y aunque muchos apostaban porque Guillermo Almada lanzara a los refuerzos al campo, los zagueros se quedaron sin minutos. Ahora, la gran pregunta es hasta cuándo debutarían, pues hay mucha confusión respecto a las actividades en medio de este nuevo parón de selecciones.

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¿Cuándo debutarán Santiago Ramos y Santiago Bueno con el América?

Aunque de último momento, América cumplió lo dicho por su director deportivo, y trajo sus debidos refuerzos. Ante eso, la afición ya quiere verlos en cancha… tomando en cuenta que la zaga es de las partes más débiles que ha mostrado el equipo en el presente Apertura 2026. Lamentablemente, ni Ramos ni Bueno han tenido su debut.

Es por ello que la afición ya hace cuentas y analiza calendarios para saber el momento en que sus grandes apuestas en defensiva podrían debutar. Y es que todo ocurre en medio del largo parón de selecciones que se vivirá en este final de septiembre e inicio de octubre, aunque la Liga BBVA MX jugará su Fecha 10 en el final de la propia Fecha FIFA.

Con esta información especificada, el debut (si Almada lo ve conveniente en sus planes) de los dos Santiago se daría el próximo domingo 27 de septiembre. Allí… América enfrentará al Necaxa. Si no, la Jornada 11 ocurrirá con los azulcremas recibiendo a Monterrey el 10 de octubre en la cancha del Estadio Banorte.

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¿Cuándo fue la última vez que los refuerzos de la zaga de América jugaron?

Hablando de actividades oficiales, los defensas vienen de situaciones distintas, aunque muchos apostaban por su rápida incorporación a los duelos de la Liga BBVA MX.