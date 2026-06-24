Cuándo es el próximo partido de Portugal y qué resultados necesita: en esta fecha vuelve a jugar Cristiano Ronaldo

La Selección de Portugal completó sus primeros dos compromisos reglamentarios dentro del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con un balance de cuatro unidades cosechadas. El combinado luso sumó un empate uno a uno frente a la República Democrática del Congo en el debut y una contundente victoria ante Uzbekistán en su segunda presentación oficial con un doblete de Cristiano Ronaldo y los tantos de Mendes, Nematov (en contra) y dos goles más de Leao.

Cristiano Ronaldo

El próximo partido del elenco europeo se disputará este sábado 27 de junio en el Estadio Miami, ante Colombia. El delantero y capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, volverá a saltar al terreno de juego con el objetivo de asegurar el pase a la próxima ronda de 16vos de final de la justa mundialista. Sin embargo, el combinado luso se encuentra en un escenario atípico, ya que deberá estar atento también a lo que suceda entre la República Democrática del Congo y Uzbekistán.

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El conjunto dirigido por Roberto Martínez necesita sumar al menos un punto frente a Colombia para garantizar su clasificación directa. Una victoria portuguesa ante el conjunto sudamericano los colocaría en el primer lugar del sector con un acumulado de siete unidades. Este resultado permitiría evitar a los rivales de mayor fuste en las llaves de dieciseisavos de final. Por el contrario, un empate ante los cafeteros ubicaría a Portugal en la segunda posición con cinco puntos sin depender de otros marcadores.

El panorama se volvería complejo ante una eventual derrota lusa combinada con un triunfo de la República Democrática del Congo frente al seleccionado de Uzbekistán. Esa combinación forzaría un desempate numérico por diferencia de goles para definir al escolta o enviaría a los europeos al lote de los mejores terceros. Con este panorama, la definición del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el próximo sábado será la que se lleve todas las miradas.