El único jugador de Portugal que ha sido firme y leal con Cristiano Ronaldo, según los aficionados

En medio de las críticas que ha recibido Cristiano Ronaldo durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, un futbolista de Portugal se convirtió en uno de sus principales defensores. Se trata de Diogo Dalot, quien salió públicamente a respaldar al histórico delantero y generó una ola de comentarios entre aficionados que destacaron la cercanía entre ambos dentro del vestuario.

Durante una conferencia de prensa previa al siguiente compromiso de Portugal, Dalot aseguró que Cristiano está acostumbrado a convivir con la presión mediática y que mantiene intacta su capacidad para ayudar al equipo. Sus palabras fueron interpretadas por muchos seguidores como una muestra de lealtad hacia el máximo goleador de la selección portuguesa.

Diogo Dalot salió en defensa de Cristiano Ronaldo

Dalot explicó que la plantilla estaba preparada para el ruido mediático que suele acompañar a Cristiano Ronaldo y recordó la influencia que ejerce sobre el grupo. “Cuando tienes a Cristiano Ronaldo en la plantilla, tienes que estar preparado para un ruido inusual”, señaló el defensor portugués. El futbolista también destacó que la confianza de Cristiano no ha cambiado pese a las críticas y afirmó que seguirá siendo una pieza importante mientras vista la camiseta de Portugal.

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Las declaraciones rápidamente encontraron eco en redes sociales, donde numerosos aficionados compartieron videos y mensajes resaltando la relación entre ambos jugadores. En distintas publicaciones, varios usuarios calificaron a Dalot como uno de los compañeros que más ha respaldado públicamente a Cristiano Ronaldo durante los últimos años, tanto en la selección portuguesa como fuera de ella.

Portugal continúa su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la mira puesta en la clasificación a la siguiente ronda. Mientras tanto, la figura de Cristiano Ronaldo sigue siendo tema de debate, aunque dentro del plantel algunos referentes, como Diogo Dalot, dejaron claro que el grupo mantiene plena confianza en su capitán.

Diogo Dalot has the best Cristiano Ronaldo IG story posts. 😂 pic.twitter.com/QL18Vx38xL — Madrid Xtra (@MadridXtra) June 23, 2026

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