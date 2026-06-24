Infantino revela la verdad de la pausa de hidratación: “NO es por el dinero, la FIFA no gana...”

La pausa de hidratación, o también conocida como “hydratation break”, fue vista por primera vez en el Mundial de Clubes 2025. Sin embargo, durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ comenzó a tener una mayor relevancia y muchos se preguntan por qué la FIFA tomó la decisión de implementar esta nueva regla en el futbol. De acuerdo a Gianni Infantino, presidente del ente organizador, la razón es meramente deportiva.

El directivo se tomó unos minutos para explicar el origen de la regla y de por qué se decidió implementarla en la justa veraniega. Según sus propias palabras, la pausa de hidratación se incluyó debido a las altas temperaturas que existen en ciertas zonas de las sedes mundialistas. Infantino asegura que su implementación solamente tiene fines deportivos y recalcó que la FIFA no obtiene ningún beneficio económico por ello.

La pausa de hidratación se creó principalmente por el calor|Crédito: Getty Images

Infantino explica por qué se creó la pausa de hidratación

“La razón principal es el calor. Pero lo que nos importa aún más es garantizar que todos los equipos, en cada partido, jueguen en las mismas condiciones”, fue lo que expresó Gianni Infantino en el sitio Stan Sport Football a la hora de explicar por qué se realiza esta pausa de hidratación en cada uno de los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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En la misma línea, el directivo explicó que el objetivo principal de esta norma es que ambos equipos se enfrenten bajo las mismas condiciones: “Se basa puramente en la equidad deportiva y en los méritos deportivos. Quiero enfatizar esto. No se trata de dinero”.

Finalmente, remarcó que la FIFA no obtiene ningún beneficio económico por estas pausas de hidratación, a pesar de que distintos canales televisivos aprovechan este parate para mandar pausas publicitarias: “No hay ingresos adicionales para la FIFA, ya que todos los acuerdos comerciales se firmaron con mucha antelación”.

Para cerrar, indicó que los broadcasters pueden tener un beneficio económico, pero financieramente no resulta ser beneficioso para el ente organizador: “Los broadcasters, tal vez generen más, pero no lo sé. Así que, esto no es un tema financiero para nosotros. Para nosotros, es puramente un asunto deportivo”.

Qué son las pausas de hidratación o hydratation break

El reglamento de la FIFA menciona que se trata de una pausa obligatoria de tres minutos implementada en el futbol. Ocurre aproximadamente alrededor de los minutos 22 de la primera mitad y 67 de la segunda para permitir que los jugadores beban líquidos y se refresquen, protegiendo así su bienestar físico.