¿Cuándo juega México vs Bolivia previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Selección Mexicana ha arrancado su preparación previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 que comenzará el próximo 11 de junio cuando se enfrente ante Sudáfrica en la Ciudad de México y luego de haber disputado su primer partido del año ante Panamá, ahora continuará su gira en Bolivia.

¿Cuándo juega México vs Bolivia?

La Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre se enfrentará este domingo 25 de enero a su similar de Bolivia en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz como parte de los compromisos amistosos del conjunto Azteca.

El encuentro entre mexicanos y bolivianos arrancará a las 13:30 horas, tiempo del centro de México, y lo podrás disfrutar a través de la señal de TV Azteca y por las plataformas digitales de Azteca Deportes con la narración de Christian Martinoli y el análisis de Luis García.

Este partido también servirá como preparación para Bolivia con miras a la Repesca Intercontinental que disputará el conjunto sudamericano en Monterrey ante Surinam y en caso de ganar se medirá frente a Irak por el boleto mundialista.

Los partidos que se vienen para México previo al Mundial 2026

La Selección Mexicana tiene confirmados tres partidos de preparación, después del duelo ante Bolivia, previo al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El conjunto Azteca se enfrentará a Islandia en la cancha del Estadio Corregidora de Querétaro el próximo 25 de febrero. Para el 28 de marzo la Selección Mexicana se medirá a Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca.

La actividad de la Selección Mexicana continuará el 31 de marzo en Chicago cuando se enfrenten a Bélgica, aunque muy probablemente se cerrarán al menos un par de encuentros más antes del 11 de junio cuando México inaugure la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Sudáfrica.

