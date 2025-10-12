¿Cuándo juega México vs Ecuador? Partido rumbo al Mundial 2026

Luego de una dolorosa derrota ante Colombia, la Selección Mexicana tiene una nueva oportunidad para reencontrarse con su futbol y recuperar la confianza de cara al Mundial 2026. Este martes 14 de octubre, el equipo dirigido por Javier Aguirre enfrentará a Ecuador en un partido amistoso internacional que se disputará en el Estadio Akron de Guadalajara, en punto de las 20:20 horas (tiempo del centro de México).

Este será el segundo compromiso de México en la Fecha FIFA de octubre, y llega en un momento clave tras el 4-0 sufrido ante los cafetaleros en Dallas. El técnico mexicano reconoció tras ese encuentro que “hay que mejorar muchas cosas” si se quiere competir al nivel de las potencias. Ante Ecuador, el conjunto Azteca no solo buscará una victoria, sino también mostrar una versión más sólida y convincente.

La buena noticia para la afición es que el partido se jugará en territorio nacional, lo que representa una oportunidad para que el equipo se reencuentre con su gente. Guadalajara, una de las sedes mundialistas para 2026, será el escenario ideal para evaluar a varios jugadores que buscan consolidarse en el once titular o en la lista final para la Copa del Mundo.

¿Cómo llega Ecuador para el partido ante México?

Por su parte, Ecuador llega tras empatar 1-1 ante Estados Unidos en su primer amistoso de esta ventana internacional. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece también atraviesa una etapa de renovación y buscará aprovechar la fragilidad defensiva que mostró México en su último compromiso. Aunque los ecuatorianos ya están clasificados al Mundial, este tipo de partidos les permite probar variantes y dar minutos a jóvenes talentos.

En cuanto al once mexicano, se espera que Javier Aguirre realice ajustes importantes. Jugadores como Santiago Giménez, Orbelín Pineda y Carlos Rodríguez podrían tener mayor protagonismo, mientras que en defensa se espera una mejor coordinación entre César Montes y Johan Vásquez. En la portería, Carlos Acevedo apunta ser el titular.

¿Dónde ver el partido México vs Ecuador?

El duelo entre México y Ecuador será transmitido en vivo por Azteca Deportes, con cobertura completa desde el Estadio Akron y narración y análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague y David Medrano. Será una noche clave para el proceso rumbo a 2026, y una oportunidad para que México recupere el rumbo y la ilusión de su afición.

