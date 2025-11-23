deportes
¿Cuál es el nombre real de Rey Mysterio, luchador de la WWE?

El luchador de la WWE conserva cierto misterio alrededor de su máscara. De ahí proviene su apodo. Esta es la persona detrás del personaje de Rey Mysterio.

Rey Mysterio es una de las figuras más icónicas y queridas de la lucha libre profesional. Su estilo aéreo, sus máscaras coloridas y su cercanía con el público lo han convertido en un referente mundial dentro de la WWE.

A lo largo de más de 3 décadas de carrera, el deportista ha demostrado que el talento y la disciplina pueden trascender cualquier límite físico. Aunque para millones de fanáticos de la lucha libre es conocido como Rey Mysterio, detrás de este personaje se encuentra un nombre real que honra su legado familiar dentro del cuadrilátero.

¿Quién es el hombre que está detrás de la máscara de Rey Mysterio en la lucha libre y la WWE?

El hombre que está detrás de la máscara de Rey Mysterio en la lucha libre y la WWE es Óscar Gutiérrez. El luchador profesional estadounidense (aunque él ha asegurado varias veces sentirse mexicano) está próximo a cumplir sus 51 años y nació en una familia fuertemente ligada a la lucha libre.

Desde joven fue entrenado por su tío, el legendario Rey Misterio Sr., de quien heredó tanto el personaje como la filosofía de lucha. Con esta base familiar, Gutiérrez se convirtió en uno de los luchadores más influyentes de la lucha libre moderna.

¿Cuáles son los logros deportivos del luchador Rey Mysterio?

Rey Mysterio ha acumulado títulos y reconocimientos que lo posicionan como una leyenda en la lucha libre . Estos son los logros más destacados de su carrera:

  • Campeonato de la WWE (1 vez)
  • Campeonato Mundial de Peso Pesado (2 veces)
  • Campeonato Intercontinental (2 veces)
  • Campeonato de los Estados Unidos (3 veces)
  • Campeonato Peso Crucero de la WWE (3 veces)
  • Campeonato en Parejas de la WWE/SmackDown (5 veces): con Edge, Rob Van Dam, Eddie Guerrero, Batista y su hijo: Dominik Mysterio.
  • Ganador del Royal Rumble (2006)
  • Vigésimo Primer Campeón de la Triple Corona (supone ganar un título mundial, un título intercontinental/estadounidense y un título en parejas)
  • Vigésimo Primer Campeón Grand Slam (supone ganar 4 títulos específicos: mundial, intercontinental, en parejas y crucero o de EE. UU.).
  • Miembro del Salón de la Fama de la WWE (2023)
