Cuántas personas en Argentina se llaman “Diego” en honor a Maradona: el porcentaje te sorprenderá

Con motivo del partido entre Argentina e Inglaterra por la Semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el recuerdo por Diego Maradona parece imposible de negar. El campeón del mundo en México 1986 fue protagonista de dos goles en el encuentro disputado en el Estadio Azteca. De hecho, muchos argentinos fueron llamados “Diego” en su honor.

El nombre Diego quedó para siempre ligado a Diego Armando Maradona en Argentina, sobre todo tras su partido ante Inglaterra. Su impacto trascendió el futbol y marcó a generaciones enteras. Sin embargo, los registros oficiales (datos.gob.ar) permiten observar cómo evolucionó la popularidad del nombre a lo largo de las décadas.

¿Cuántas personas se llaman “Diego” en Argentina?

Según datos oficiales, entre 1922 y 2015 se registraron 16.946 personas llamadas Diego en Argentina. Además, el nombre alcanzó su mayor nivel de popularidad en 1979, año en el cual Maradona conquistó el Mundial Juvenil Sub-20 marcando un gol en la final. Para 1986 seguía siendo muy popular.

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¿En qué año fue más popular el nombre “Diego” en Argentina?

Los registros muestran que el pico de popularidad del nombre llegó en 1979. Ese año se contabilizaron 659 personas llamadas Diego, lo que representó una popularidad de 0,646% (ocurrencias por cada mil personas registradas).

En contraste, el menor nivel registrado fue en 1951, de acuerdo con la base de datos oficial. Esto refleja que el nombre ya venía creciendo, sobre todo cuando se dio la aparición de Maradona en Argentinos Juniors, Boca Juniors y la Selección Argentina Sub-20.

El dato del nombre “Diego” en 1986 que llama la atención

En 1986, el año en el que Diego Maradona llevó a la selección argentina al título mundial en México, los registros oficiales contabilizaron 424 personas llamadas Diego. Es decir, cuando ganó el Mundial Sub-20 en Japón el nombre tuvo más popularidad que cuando levantó la Copa del Mundo en el Estadio Azteca, en México 1986.

Ambos equipos jugarán en la Semifinales.|Reuters

El historial de Argentina vs- Inglaterra en Mundiales