Cuánto le costaría a Club América fichar a Sébastien Salles-Lamonge: ni siquiera lo imaginas

A falta de cinco jornadas para que finalice la Fase Regular del Clausura 2026, la directiva del Club América ya comienza a mover fichas de cara al mercado de fichajes de verano. El equipo de André Jardine ha demostrado falencias en su poderío ofensivo, por lo que podrían haber caras nuevas en el ataque azulcrema pensando en el próximo torneo. Uno de los nombres que interesan en Coapa es el francés Sébastien Salles-Lamonge.

El volante ofensivo de 30 años juega para Atlético San Luis y, de acuerdo al análisis realizado por el cuerpo técnico de Jardine, sería una opción más que interesante para renovar el ataque del América. De acuerdo a la información que comparte Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, Salles-Lamonge tiene un valor de mercado de 2,5 millones de euros en la actualidad, pero las Águilas podrían conseguirlo por nada.

Sébastien Salles-Lamonge llegaría gratis al América|Atlético San Luis

Sébastien Salles-Lamonge podría llegar gratis al América

El canterano del Stade Rennes de Francia tiene contrato vigente con San Luis hasta el 30 de junio del 2026. Esto quiere decir que, una vez finalizado el Clausura 2026, Salles-Lamonge será agente libre y el América podrá ofrecerle un contrato sin tener la necesidad de negociar su traspaso con el conjunto potosino. De esta manera, la directiva azulcrema se ahorraría una buena cantidad de dinero y solo debería hacerse cargo de su salario.

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Cabe resaltar que Salles-Lamonge ya tiene cierta experiencia acumulada en la Liga BBVA MX. El francés arribó a San Luis a mediados de 2023, luego de que ficharan al mediocampista ofensivo como agente libre tras su paso por el SC Bastia de su país natal. En estos momentos, Sébastien está finalizando su tercera temporada en el futbol mexicano y podría sumar una cuarta campaña más, pero jugando para el América.

Los números de Sébastien Salles-Lamonge en Atlético San Luis

A lo largo de su estancia en San Luis, Salles-Lamonge acumuló 101 partidos jugados hasta la fecha y obtuvo un saldo de 21 goles y 8 asistencias en 7,295 minutos disputados. En la actual temporada lleva 29 juegos con un registro de 5 goles y 4 asistencias hasta la fecha. Con 5 jornadas del Clausura 2026 por jugar, el francés tratará de convencer al América de realizar su fichaje en verano.