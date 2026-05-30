La obscena fortuna que ganará el campeón de la Champions League entre PSG y Arsenal
Esta mañana, ambos equipos se enfrentarán por ser campeón de Europa en el Puskas Arena de Budapest
Este sábado 30 de mayo se disputará la final de la UEFA Champions League de la temporada 2025-26. El partido está programado para iniciar a las 10:00 horas en el tiempo Centro de México y el ganador saldrá entre el Paris Saint-Germain y Arsenal. Además de ser campeón de Europa, el ganador de la ‘Orejona’ se llevará un premio económico gigante que será de mucha ayuda para planificar la siguiente campaña.
El dinero que obtiene el ganador de la Champions League 2025-26
La UEFA otorga premios a cada equipo según las rondas que van superando a lo largo del torneo. Además, el ganador de la Champions League también se lleva una suma determinada. Esto quiere decir que el vencedor entre PSG y Arsenal embolsará unos 25 millones de euros en Budapest. Sin embargo, ambos equipos vienen acumulando premios económicos gracias a su desempeño a lo largo del certamen.
¿Cuánto dinero ganará PSG si es campeón de Champions League?
En caso de que el conjunto francés dirigido por Luis Enrique consiga derrotar a los ‘Gunners’ en la final, se llevaría una suma total de 93,8 millones de euros en premios. Esto se debe a que UEFA premia a los distintos equipos con dinero dependiendo de las victorias (o empates) que han conseguido en la Fase de Liga. Además, superar esta primera ronda también otorga premios económicos, al igual que avanzar hasta las instancias finales.
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¿Cuánto dinero ganará Arsenal si es campeón de Champions League?
En caso de que Arsenal consiga la victoria ante los parisinos, además de consagrarse por primera vez en la historia del torneo, se llevará un premio económico total de 119,5 millones de euros. La suma total supera lo que podría recaudar PSG si es campeón en Budapest, ya que los ingleses consiguieron un mejor desempeño durante la Fase de Liga. Los ‘Gunners’ ganaron los ocho partidos que le tocó disputar, mientras que el conjunto francés solo ganó cuatro.
¿Cuánto dinero otorga UEFA por cada ronda superada en la Champions League?
Cada triunfo, empate e instancia superada suma dinero en los distintos equipos que participan del torneo. Estos son los premios económicos:
- Por participación (cada equipo de la Fase Liga, eran 36): 18,6 millones de euros
- Por cada victoria en la Fase Liga: 2,1 millones
- Por cada empate: 700.000 euros
- Por entrar dentro del top 8 de la Fase Liga: 2 millones
- Por estar entre las posiciones 9º a 16º: 1 millón
- Por ganar la ronda de playoffs: 1 millón
- Por llegar a Octavos de Final: 11 millones
- Por llegar a Cuartos: 12,5 millones
- Por llegar a Semifinales: 15 millones
- Por llegar a la Final: 18,5 millones
- Por ser campeón: 25 millones.
The Champions League final: Paris Saint-Germain 🆚 Arsenal— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 30, 2026
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