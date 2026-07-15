Nadie se acuerda que el hijo de Cristiano Ronaldo es fan de Messi y así reaccionó cuando lo conoció

Cristiano Jr. tiene a un ícono con todas las letras en su casa: Cristiano Ronaldo, su padre, quien consiguió convertirse en una leyenda del futbol gracias a su legado. Sin embargo, pocos aficionados saben que el hijo de ‘CR7’ tiene como máximo ídolo a Lionel Messi, futbolista argentino que ha sido rival del portugués durante los últimos años.

Esto se dio a conocer en la previa de la ceremonia del ganador del Balón de Oro 2014, donde ambos futbolistas estaban nominados gracias a su gran nivel futbolístico durante aquella temporada. A pesar de la rivalidad que su padre mantenía con Messi, el pequeño Cristiano Jr. no pudo ocultar su fanatismo por el astro argentino.

messi y cristiano

Así fue el día que Cristiano Jr. conoció a Lionel Messi

Mientras ‘CR7’ se encontraba conversando con su madre y su hijo, Messi estaba entrando a la sala. “Mira quién viene”, fue lo que el portugués le susurró al niño mientras señalaba al jugador del FC Barcelona en ese entonces.

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A pesar de la vergüenza del pequeño, Cristiano Ronaldo le pidió a su hijo que se acercara a saludar al ‘10’ argentino. “Es que ve un vídeo en Internet de todos y habla de ti”, fue lo que ‘CR7’ le explicó a Messi, mientras este hablaba con el hijo del portugués.

Madre de Cristiano Ronaldo contó la anécdota de lo sucedido

Dolores Aveiro, madre del ‘Bicho’ y abuela del niño, contó detalles sobre cómo fue el encuentro entre Messi y Cristiano Jr., el cual fue un momento gracioso, pero también emotivo.

"Yo estaba con él y le dije mirá ahí está Messi”, comenzó relatando la madre de ‘CR7’ y luego compartió lo que el chico le había dicho: "Ese no es Messi. Es muy chiquito". "Y se puso de pie. Fue divertido", agregó Dolores en diálogo con el canal oficial del Sporting Lisboa, primer club de la carrera de Cristiano Ronaldo.

Entre risas, los periodistas le consultaron sobre si su nieto era más alto que Messi y ella respondió: "Es, es. Si señor". Y, cerró: "Messi es una buena persona. Muy buena persona. Fue divertido que Cristiano Ronaldo JR dijera '¿este es Messi? ¡Es tan chiquito!'”.