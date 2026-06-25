IGUAL QUE MESSI: Lo que nadie vio del mejor pase de Gil Mora, estrella de Tijuana y México

Gilberto Mora ya ha mostrado coincidencias con Lionel Messi. El astro argentino para muchos es el mejor futbolista de todos los tiempos y el joven mexicano parece haber tomado una estrategia de él para poder brillar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El jugador de los Xolos de Tijuana realizó algo en la previa al pase.

Además de ser el máximo goleador del Mundial, Messi se destaca por cosas de su juego. Leo ha demostrado ser el jefe en el “scan” o escaneo, una táctica que consiste en girar la cabeza constantemente para observar todo el panorama del campo de juego. En el pase top que dio en México vs. Chequia, se pudo ver la misma estrategia en Gil Mora.

Gilberto Mora, jugador de la Selección Mexicana|Crédito: @miseleccionmx / X

Hasta Pep Guardiola destaca la técnica de “scan” o escaneo de Messi y Gil Mora

Tras un partido entre el Barcelona y el Manchester City, cuando el DT español ya estaba en el equipo inglés y el argentino seguía en España, Pep Guardiola sostuvo: “Messi se pasa el partido escaneando todo el espacio, en cada instante”. Además, tras el triplete del rosarino, siguió destacándolo.

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“Da la impresión que anda solo, destacado. Cuando un defensa lo mira, se marcha de pronto a otro lugar. Es tal vez el jugador que menos corre, pero cuando le llega el balón, tiene la radiografía del espacio-tiempo, de quién está dónde. ¡Y… pan!”, agregó, en relación con los goles que puede convertir con facilidad Messi.

Los números de Lionel Messi en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Edad: 38 al comenzar, cumplió 39 el 24/6

Partidos jugados: 2

Encuentros como titular: 2

Goles convertidos: 5

Asistencias: 0

Tarjetas recibidas: 0

Por si no les sale, debido a que alguien reportó el anterior 😂 pic.twitter.com/sroKR94pH1 — Milic. (@Eduardo0seguera) June 25, 2026

🇲🇽 Antes del gol, GILBERTO MORA había dado esta DELICIOSA ASISTENCIA que Luis Romo no pudo convertir. pic.twitter.com/S6DkV81Rlg — dataref México (@dataref_mx) June 25, 2026

Los números de Gilberto Mora en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Edad: 17

Partidos jugados: 2 (ausente en la Fecha 2)

Encuentros como titular: 1

Goles convertidos: 0

Asistencias: 0

Tarjetas recibidas: 0

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