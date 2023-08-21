¿Cuánto habría ganado César Arturo Ramos por pitar en la Liga de Arabia?

Para darle mayor prestigio a la Liga Saudí, los Árabes se han encardo de contratar distintos árbritos alrededor del mundo, y este fin de semana fue turno para el mexicano, quien también ha sido mundialista, César Arturo Ramos.

En el duelo que enfrentó al equipo de Karim Benzema, el Al Ittihad contra el Al Tai, las redes sociales explotaron por ver al central azteca sobre el terreno juego, donde marcó 20 faltas, 10 por equipo, y amonestó a cuatro jugadores, también dos por bando.

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¿Cuánto habría ganado César Arturo Ramos por dirigir en la Liga Saudí?

Si bien la cifra no es exacta, se sabe que en la liga de dicho país se paga uno de los salarios más competitivos para los árbitros que van a dirigir los encuentros. De hecho, hace unos meses el Daily Mail, publicó que el réferi inglés Michael Oliver habría ganado cerca de $3 mil 800 dólares por un partido, lo que equivale a cerca de $68 mil 400 pesos mexicanos.

Aunque probablemente ganará menos de eso, se especula que si estaría entre los $2 mil 500 dólares y los $3 mil; además se espera que este en un duelo más durant la Jornada 3 que se jugará esta semana, entre jueves y viernes 24 y 25 de agosto.

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¿Cuánto gana un árbitro mexicano en la Liga BBVA MX?

Un árbitro mexicano con gafete FIFA, estaría percibiendo cerca de $33 mil pesos y hasta unos $40 mil dependiendo algunos otros factores, de acuerdo con información extra oficial. Sin duda para César Arturo Ramos, no solo por el roce internacional, si no que también en el tema personal le fue de gran ayuda esa invitacion a pitar un par de duelos en el futbol árabe, el nuevo balompié donde todos quieren estar.